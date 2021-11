Educación en México se “extranjerizó”, hoy la SEP reconstruye su identidad

México vivió décadas de una educación “extranjerizante”, sustentada en una identidad anglosajona y no en la mexicana, criticó el senador de la República Héctor Enrique Vasconcelos y Cruz.Al dictar desde la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) la conferencia magistral “Ideas Subyacentes en la Creación de la SEP” por el C Aniversario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el CXXXV Aniversario de la Normal “Enrique C. Rébsamen”, admitió a la vez que resulta insuficiente juzgar o evaluar al Gobierno de la Cuarta Transformación desde una perspectiva educativa.“En efecto, yo creo que tres años no son suficientes para juzgar el legado de cualquier Gobierno, pasado mañana llegaremos a la mitad formal de este sexenio, pero es evidente que en estos tres años logramos echar abajo la Reforma Educativa del Gobierno anterior”.Sobre el proceso educativo “extranjerizante”, enfocado en los procesos de Estados Unidos, Vasconcelos lo adjudicó a una generación de funcionarios y políticos mexicanos con un paso ligero por universidades estadounidenses, para aplicar modelos de aquel país.“Por lo tanto desdeñaban toda esta tradición educativa, lo veían con desprecio y venían con admiración lo que se decía en inglés”.El hijo de José Vasconcelos indicó que ahora se emprende una vuelta a las bases de la SEP en 1921 para construir una identidad propia, no identidades ajenas.Dentro de su ponencia ante los normalistas, el Senador resaltó que su padre, el primer Secretario de Educación Pública, fundamentó no un simple ministerio, sino dio a la nación mexicana un sentido de identidad gracias a la enseñanza.Abundó que para combatir los viejos vicios de la escuela del Porfiriato se requirió una nueva ley y un nuevo ministerio con control sobre la burocracia educativa a nivel nacional.El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, explicó que en los años de Vasconcelos no se emprendían campañas de alfabetización, sino de extirpación de piojos, curación de la sarna y lavado de ropa de los pequeños.“Vasconcelos vio en la educación masiva y popular el mejor medio para cimentar las bases para un país ávido de democracia y justicia social pero carente de una identidad homogénea a lo largo y ancho de nuestro territorio”.Esta visión de misionero educativo tuvo sus resistencias de parte de opositores, quienes en su momento criticaron el dar alimentos a los niños en las escuelas, calificando la acción de “dispendio”, abundó.Así, la escuela dejó de estar a cargo de los municipios, el sistema se federalizó y desde las oficinas centrales se establecieron los planes de estudios.