Efectos de la pandemia disminuyen, ya se nota una reactivación económica: Juan Bueno

Los efectos de la pandemia están disminuyendo y ya se empieza a notar una reactivación en la economía, este año se podría llegar al nivel de empleo formal que se tenía en el 2018 por todos los empleos que se perdieron señaló el empresario Juan Bueno Torio.Agregó que lamentablemente no se logra aun recuperar al cien por ciento el ingreso de las familias, si bien este año hay una mejoría ha ganado el empleo informal."Hay mucha gente en la economía informal que no ha recuperado su economía, su negocio y hay personas que están en la economía formal pero no son del nivel de ingreso que se tenía cuando inició la pandemia y eso ha lastimado mucho la economía interna y ha presentado un freno a la recuperación económica tan es así que el Producto Interno Bruto en los últimos dos trimestres ha sido menos cero".Bueno Torio puntualizó que estamos por abajo del nivel económico que se tenía en el 2018 y las más afectadas fueron las empresas del sector de servicios y turismo, agropecuarias, acero.Finalmente llamó a la población a cuidar sus ingresos, que gasten lo menos posible y eviten comprar a crédito pues los intereses subirán a escaladas inimaginables que mermaran los bolsillos.