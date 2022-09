Efectos de “Mar de Fondo” en Boca del Río no han sido catastróficos: Protección Civil

Los efectos del “Mar de Fondo” en las costas de Boca del Río son monitoreados por Protección Civil (PC), por lo que se mantienen cerradas las playas, así como la navegación para las embarcaciones turísticas y actividades recreativas.El director municipal de la dependencia, Jorge Rojas, señaló que no se han detectado riesgos ni afectaciones por este fenómeno que, según los pronósticos, dejaría oleaje de entre 2 y 3 metros.“El mar de fondo no nos implica hasta este momento una situación de riesgo, vamos a monitorear el oleaje y cuando sea estable vamos a reabrir las playas. Estamos en coordinación con la secretaría de Marina y Capitanía en el tema del cierre a la navegación menor, embarcaciones turísticas y actividades recreativas acuáticas”, detalló.Y es que el frente frío número 1 no ha dejado daños en el municipio, por lo cual no ha sido necesario aplicar los protocolos de atención a la población.Sin embargo, se mantiene la vigilancia principalmente en la zona del litoral debido a los vientos y el oleaje; se estima que la bandera roja se mantendrá hasta el próximo sábado.“Hoy comienzan a descender los vientos y a partir de mañana tendremos condiciones más estables, esto no quiere decir que vayamos a aperturar el día de mañana las playas, vamos estar con el monitoreo, vamos a monitorear el oleaje. Tenemos considerado que permanezca hasta el sábado la bandera roja”, concluyó.En la zona de Veracruz y Boca del Río las rachas máximas de viento han alcanzado 80 kilómetros por hora y a partir de este viernes descenderán con picos de hasta 50 km/h.