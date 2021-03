Ejecutan a Exalcalde de La Perla; habría aspirado a candidatura

La tarde de este jueves, tras una persecución, un comando asesinó a balazos el exalcalde de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas, “El Pantera”, a la altura del Palacio Municipal de Mariano Escobedo.Al filo de las 16:00 horas, la pareja procedente de Orizaba iba con dirección a su domicilio particular en los límites de Mariano Escobedo. A la altura de la colonia Ejidal, hombres armados a bordo de una camioneta, lo amagaron para detenerse.Fue en ese momento en que inició la persecución pero los disparos obligaron a Vázquez Lucas a detenerse y a la altura del Palacio Municipal lo acribillaron, muriendo de manera instantánea.A pesar del despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil, no se dio con el paradero de los homicidas.En los límites de Santa Ana Atzacan, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo y La Perla se instruyó un operativo sin que hasta el momento se tengan resultados.El 10 de septiembre de 2020, José Andrés Vázquez Mauro, de 27 años, hijo del mismo Melquiades Vásquez, fue hallado muerto en un paraje del municipio de Maltrata, luego de que fuera “levantado”.A seis meses de estos hechos no hay personas detenidas por el asesinato y ahora un nuevo homicidio se ciñe sobre la familia.Trascendió que en días pasados el Exalcalde celebró su cumpleaños en el que anunció a sus amistades y familiares su intención por participar en el proceso electoral de junio próximo para competir por la Alcaldía de La Perla.