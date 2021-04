Ejerceré el cargo de Presidente por el periodo para el cual fui electo: Arturo Zaldívar

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro compartió su posición en redes sociales.Zaldívar agradeció a legisladores y legisladoras por su compromiso al aprobar las leyes reglamentarias al Poder Judicial, así como a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación por su apoyo en la elaboración y enriquecimiento de la propuesta.Añadió que, “de último momento” se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía dos años su mandato al frente de la SCJN “mas no se extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte”.“Tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el mismo día de la discusión y aprobación del transitorio por parte del Senado, en este órgano colegiado no participamos en su elaboración. Su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo”.“Por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no emití pronunciamiento personal al respecto. Ahora que la aprobación de las leyes reglamentarias ha terminado, estaré atento, primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver, cualquier cuestión de constitucionalidad”.“Ejeceré el cargo de presidente de la SCJN y del PJF por el periodo para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria”.“Es a través de las sentencias como las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas. Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía del PJF y de todas las juzgadoras y juzgadores federales tanto de críticas del poder formal como de los poderes fácticos”, expresó Zaldívar.“La aprobación de la nueva legislación da vida a una reforma judicial de gran calado y envergadura, la más trascendente desde 1994, la cual permitirá tener un Poder Judicial renovado y fortalecido que cumpla con la promesa de alcanzar una justicia expedita y más cercana a la gente; que exista una mejor defensoría pública y que las y los juzgadores tengan mecanismos objetivos para su promoción, avanzando hacia la paridad de género”, refirió el ministro presidente de la Corte.Destacó que los méritos de esta reforma son indiscutibles “y producto del trabajo de años y de un amplio consenso”.