El 2022 transcurre sin casos de dengue en Xalapa: Directora de Salud Municipal

La directora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Olga Isabel Alarcón Ricárdez, señaló que en lo que va del año no se han presentado casos de dengue en el municipio, atribuyendo esto a las jornadas de descacharrización y fumigación que llevan a cabo con la Jurisdicción Sanitaria número 5.Destacó que desde el 2019 que "sí hubo una terrible expansión de este mosquito", ahora está controlado y por ello es que no han ocurrido contagios de la enfermedad trasmitida por el Aedes aegypti."Desde que se empezaron las descacharrizaciones y se empezó a tener cuidado dentro de los patios que no estén sucios, que la gente se preocupe por tener limpio su patio y sacar lo que no les haga falta. Eso nos está teniendo ahorita con un nivel tranquilo, no hemos tenido casos desde el 2021, 2022 que iniciamos, no hemos tenido ningún caso", precisó.En la entrevista, Alarcón Ricárdez aseveró que el primer día de enero, que inició la actual administración municipal, han estado realizando las descacharrizaciones que son programadas con la Jurisdicción Sanitaria, pues a su decir son los que tienen el 100 por ciento de conocimiento en estos temas."Las estamos llevando a todo Xalapa. Nos programamos una semana antes, hacemos el recorrido, se perifonea, se les invita y se les convoca a los ciudadanos que nos apoyen sacando botes, llantas. Hemos sacado muchísimas, tinacos que ya no ocupen, todo el cachivache, todo lo que ya no usen dentro de sus hogares, todo lo que sea propicio para que se nos venga este tipo de enfermedades como el dengue, lo saquen y nosotros nos los estamos llevando", puntualizó la funcionaria.Destacó que el área de residuos sólidos está apoyando en la recolección de los desechos que entregan los xalapeños, siendo un programa que implementa la Jurisdicción Sanitaria dentro de la Dirección de Salud municipal."Nosotros hacemos las descacharrizaciones los días sábados como Ayuntamiento, y ya los lunes van a estar entrando a estar haciendo este tipo de recorridos ya por Jurisdicción Sanitaria para evitar la proliferación de este mosquito", expresó.La directora de Salud recordó que es importante la prevención porque ello da buenos resultados, llevándose a cabo estas acciones desde antes de que lleguen las lluvias y posterior a que termina este periodo de precipitaciones.