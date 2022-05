El 22 de mayo, repetirán elección de agentes en 2 localidades de Xalapa

Tras una reunión entre los candidatos y el presidente de la Junta Municipal Electoral de Xalapa, Juan Marín Viveros y el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, se acordó que la elecciones extraordinarias de agentes municipales en las Congregaciones de El Castillo y colonia 6 de Enero serán el próximo domingo 22 de mayo.Así lo confirmó Gilberto Córdoba Espinosa, contendiente a dicho cargo por El Castillo, quien apuntó que para la celebración de las nuevas votaciones se tomarán en cuenta todas las peticiones que hicieron previamente, para que se desarrolle con la transparencia y legalidad debida."Estamos saliendo con el presidente de la JME en donde ya se acordó una nueva fecha para la elección, que sería el próximo domingo 22 de mayo. Acordamos los puntos de cómo se va a manejar la elección: boletas que no vengan con enmendaduras, tachaduras; que se agregue la foto del suplente", detalló.Apuntó que todo lo que expusieron en las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se está tomando en cuenta para que en la convocatoria respectiva, se pueda establecer y el proceso eleccionario sea "limpio".Sobre el uso de la lista nominal de electores y no la de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), en dichas votaciones, apuntó que ya se solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que la facilite, pues a su decir, este ente la tiene y podría dársela a la JME para que sea utilizada ese día.Por su parte, el contendiente Oscar Luna Mendoza señaló que el padrón de votantes en El Castillo sería de 6 mil 950, de allí que esperan que las papeletas de votación que se impriman sean de un número similar."De los cuales sabemos todos que no votan pero la mayoría lo hace, son alrededor de 3 mil el rango de votación entre las tres casillas (secciones electorales)", adicionó al destacar que hay disposición de las autoridades xalapeñas para que estos comicios extraordinarios, luego de la invalidez de los realizados el 27 de marzo, se desarrollen con legalidad."El Alcalde nos hizo saber que iba a ver todo el respaldo para esta nueva elección extraordinaria", destacó al tiempo que Gilberto Córdoba expuso que las casillas serán atendidas por personas de la comunidad, a propuesta de los candidatos y no por funcionarios del Ayuntamiento.Finalmente, comentaron que serán ratificados los mismos siete candidatos que participaron originalmente por El Castillo, es decir, aparecerán en la boleta además de ellos dos: Miguelina Herrera Santos, Juan Diego Sánchez Guerra, Esjanny Jasset Vásquez Jiménez, Cristino Ojeda Romero, y Edgar López Bello y sus respectivos suplentes.Mientras que por la Colonia 6 de Enero, lo harán: Rene Castro Sosa, Gustavo Alarcón Sánchez, Rodrigo Abimael Villa, Anabel Huerta Villa, Lucio Huerta Cadena y Cecilia Velázquez Armenta.