El 91% de veracruzanos recibirán el otoño protegidos contra el COVID-19

El Delegado de programas para el Desarrollo en el Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, resaltó que el 91 por ciento de los veracruzanos mayores de 18 años recibirán el otoño con su esquema completo de vacunación y de refuerzo contra el COVID-19."Y tenemos una cobertura de alrededor de 60 por ciento entre los jóvenes menores de 18 años, tal vez de 12 a 15 años estamos en un cobertura menor al 50 por ciento, pero tiene que ver con el riesgo con el que se está desarrollando la vacunación, y es un tema nacional, no nada más de Veracruz", manifestó.Desde el Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) número 13 de Xalapa, donde este lunes participó en la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2022-2023, expresó que este martes 30 de agosto continuarán las jornadas de vacunación en 16 municipios del Estado para los menores de 5 a 11 años.En ese sentido, Huerta Ladrón de Guevara mencionó que estos niños recibirán su primera dosis del biológico Pfizer pediátrico, además de la aplicación de la segunda dosis para los jóvenes de 12 a 17 años.Indicó que la inoculación para estos grupos etarios comenzará de las 8:00 de la mañana y hasta las 6:00 de la tarde en Acajete, Alpatláhuac, Carrillo Puerto, Chontla, Hidalgotitlán, Las Vigas de Ramírez, Mecayapan, Paso de Ovejas, San Andrés Tenejapan, Sayula de Alemán, Tamalín, Tequila, Tomatlán, Villa Aldama, Yecuatla y Zontecomatlán."Ya nada más nos faltan 30 municipios de vacunación de 5 a 11 años, y no faltan 70 de estas segundas dosis de 12 a 17 años, y en todos vacunamos a los que no se han vacunado (cualquier edad)", expuso el funcionario federal.También recordó que para los menores es importante que asistan en compañía de padres o tutores y comentó que deben registrarlos en el portal: mivacuna.salud.gob.mx."En el mes de septiembre, no tengo la menor duda, porque ya no tengo la menor duda porque el pleito patriótico que dimos para que el mecanismo COVAX nos mandara la vacuna, ya se aflojaron y ya la mandaron para poder vacunar a todos los que nos faltan. El objetivo es que al otoño ya estemos todos con coberturas importantes", destacó el funcionario federal.Una vez más, precisó que para el día de vacunación es importante que los menores asistan con los siguientes documentos: descargar el comprobante del registro, Identificación Oficial del padre, madre o tutor y el CURP del menor.