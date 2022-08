El alcoholismo no puede ser excusa para matar mujeres: Activista

La integrante del colectivo Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta, señaló que ni el alcoholismo ni otras adicciones pueden ser tomados como excusas de que se cometan feminicidios, sobre todo por el incremento que hay de estos delitos y el aumento de la saña con que se cometen.Señaló que esto habla de que el estado está siendo omiso en el cumplimiento de la alerta de género en Veracruz, porque van seis años de que se emitió la primera declaratoria de alerta y no se ha visto que estos delitos disminuyan, por el contrario a la alza y siguen las expresiones cada vez más violentas.Agregó que hay una impunidad que permea en todos los espacios en toda la República y que deja que los hombres se sientan en mayor libertad para agredirlos.Destacó que el alcoholismo no es nuevo en las zonas serranas y a eso se le suma ahora la drogadicción y podrán agregarse otras cosas pero lo que queda claro es que el estado no está cumpliendo con sus obligaciones, que son de atender, sancionar y erradicar la violencia.Remarcó que no se ven acciones de prevención ni de atención, mucho menos una justicia eficaz para las mujeres.Señaló que la impunidad hace que los hombres perciban que pueden seguir violentando a las mujeres, pero el día que perciban que se sanciona cualquier conducta agresiva hacia las mujeres, esto va a cambiar, “porque ningún alcohólico se mata solo”, aunque se justifican sus actos porque “estaba borracho”, pero no agrede a sus iguales, sino a quienes menos se pueden defender.