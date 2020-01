El año pasado, Fiscalía de Veracriz mandó al menos 28 mil casos a archivo temporal

De las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado de enero a noviembre de 2019, un total de 28 mil 601 se fueron al archivo temporal.



De acuerdo con la Fiscalía General del Estado en dicho periodo se iniciaron 54 mil 938 carpetas y 32 mil 232 carpetas fueron determinadas.



En cuanto a las carpetas determinadas, además de las que se fueron al archivo temporal por no contar con pruebas para proceder contra los presuntos responsables de cometer un delito, 19 mil 675 están en trámite.



Además, en 4 mil 984 se determinó el no ejercicio de la acción penal y sólo en 2 mil 898 el ejercicio de la acción penal.



Igualmente en 2 mil 84 se determinó incompetencia; en 215 abstención de investigar; 162 quedaron acumuladas; hubo 65 acuerdos preparatorios y 47 criterios de oportunidad.



En cuanto a los 3 mil 799 procesos penales heredados del Sistema de Justicia Penal Acusatorio sólo se logró la vinculación a proceso en mil 240.



En 337 se determinó la no vinculación a proceso y se obtuvieron 261 sentencias condenatorias y 46 absolutorias.



En lo que se refiere al Sistema de Justicia Penal Inquisitivo, se tienen 2 mil 184 causas penales, de las cuales se determinaron autos de libertad a 28 personas; 178 autos de formal prisión; además 314 sentencias condenatorias y 15 absolutorias.



Lo anterior según información del organismo, dividido territorialmente en siete fiscalías regionales en Veracruz; datos que proporcionó la fiscal encargada, Verónica Hernández, al Congreso del Estado.