El arte y la cultura pueden transformarnos como seres humanos: Elisa Carrillo

La bailarina internacional Elisa Carrillo, destacó la necesidad de que se siga apoyando a la danza en México, pues dijo que el arte y la cultura pueden transformarnos como seres humanos.Esta tarde al ser reconocida como huésped distinguida por parte del Ayuntamiento de Orizaba, indicó que saber el interés de las autoridades municipales por reconocer la danza, le llena de mucha alegría."La danza es algo importante de nuestra cultura y en Veracruz hay mucha cultura. Me voy con este reconocimiento motivada para seguir trabajando y poner en alto el nombre de mi país y de todos los estados de México. Espero muy pronto estar aquí haciendo lo que tanto amo hacer".La bailarina agradeció al Cabildo de Orizaba por el reconocimiento y la distinción que hicieron hacia su persona y su profesión. "Muchas gracias por este reconocimiento que me llevo con muchísimo cariño. La verdad es que Veracruz es un estado que ha sido parte de mi vida.Desde muy pequeña lo conocí en varias ocasiones de vacaciones, pero también he tenido la oportunidad de presentarme de diferentes escenarios de Veracruz".Agregó que Orizaba es una ciudad bellísima, en la que ahora observa un cambio importante. "La veo con otros ojos y creo que es un esfuerzo maravilloso el que se ha hecho y es una belleza la ciudad, creo que para todos es siempre maravilloso que reconozcan tu carrera".