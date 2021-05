Los bailarines de hip-hop y break dance —o bboying—, han sido hostigados por las autoridades municipales de Orizaba y no han recibido el apoyo para promover este tipo de danza que se ha convertido en un oficio, afirmó el bailarín profesional Darío Pérez Montero.



Indicó que tanto él como otros bailarines tienen trayectoria en lo que hacen y quieren impulsar su cultura pero se topan con dificultades para hacerlo.



Destacó que las autoridades nunca los han apoyado con viáticos cuando viajan a las competencias a otros lares.



“Deben entender que esto ya se volvió un deporte olímpico, de hecho, aquí en Orizaba hay alrededor de 30 personas que lo están practicando”.



Agregó que, con la finalidad de poder encontrar otras oportunidades para este tipo de danza, es que se han ido a otros estados de la República y fuera del país, pues esta actividad se ha convertido en un oficio.



“No hemos tenido apoyo de parte del Gobierno de Orizaba y no sabemos por qué. A veces hemos tenido cierto hostigamiento por parte de las autoridades pues no nos permiten estar en los espacios públicos por mucho tiempo, realmente no hemos tenido apoyo, porque los eventos que se han hecho de break dance y hip-hop han estado sustentados con nuestros propios medios y por la comunidad del hip-hop, pero un acercamiento de las autoridades en turno no hemos tenido”.



Añadió que aunado a que practican este baile, siguen estudiando y la mayoría de quien enseña esta danza es profesionista.



“Somos licenciados en derecho, en educación física, maestros de danza. La mayoría de gente al escuchar que es urbano piensa que es callejero, pero no es así, porque ya se practica en centros culturales”.