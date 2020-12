El Bronco no apoyará a nadie en próximas elecciones, asegura su excoordinador de campaña

El excandidato presidencial independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, no apoyará a nadie en las próximas elecciones, ni a ningún candidato independiente, mucho menos a quien vaya por un partido, señaló Álvaro Martínez Aguilar, ex coordinador de campaña de “El Bronco” en el estado.



“En algo que coincidimos con Jaime es que cada partido que se sume es dinero que se gasta del gasto público y que les cuesta a los mexicanos para estar manteniendo”, explicó.



Martínez Aguilar indicó que es ilógico que surjan partidos y que haya quienes dicen que “El Bronco” los va a apoyar y eso es algo que le pidió recalcar.



Comentó que es complicado que en las próximas elecciones surjan más candidatos independientes, pues los lineamientos que establece el OPLE y el INE son difíciles de cumplir y más si se sigue con aplicaciones que no funcionan, pero también por la economía complicada que hay por la pandemia.



Mencionó que ser candidato independiente no es fácil y las reglas que les ponen son muy estrictas y requieren dinero, por lo que no cualquier aspirante a un cargo público lo puede lograr.



Recordó que se necesita el respaldo de una asociación civil, pero esto requiere de dinero para hacer el acta constitutiva ante notario, registrarla y abrir una cuenta bancaria fiscal, lo que además requiere tiempo, pero sólo les dan un mes y de entrada pareciera fácil, pero muchos se quedan en el camino.



Explicó que tan sólo el acta constitutiva la entregan en 15 días y son 10 o hasta 12 días para darla de alta en el Registro Público y también la apertura de la cuenta bancaria la tardan hasta 10 días más porque es especial, por lo que no cuadran los tiempos.