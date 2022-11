El campo de Veracruz se levanta tras la pandemia: SEDARPA

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), Evaristo Ovando Ramírez, dio a conocer que este año la dependencia se abocó a incentivar al autocultivo de los alimentos y al financiamiento a los productores del campo para mejorar su economía luego de la pandemia de COVID-19.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el funcionario estatal recordó que tras el exhorto que les hiciera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrar, en la Entidad se echó a andar el programa “Todos a Sembrar”, que incluyó una campaña en medios y espectaculares.“Para soportar eso estamos generando toda una estrategia de trabajo técnico en campo, tenemos que irnos 574 técnicos en campo, aparte del personal de la Secretaría que hace una estrategia denominada ‘SEDARPA en campo’, donde mandamos brigadas a petición de comunidades, de municipios, de productores que nos piden que vayamos a hacer alguna intervención o asesoría específica y mandamos brigadas técnicas”, dijo.Es así que se cuenta con 500 técnicos en agricultura, mitad hombres y mitad mujeres, que tienen presencia en 208 municipios y se enfocan en el fomento de la agricultura sustentable, agroecológica.Adicionalmente, precisó que cuentan con 37 promotores de desarrollo territorial que están buscando cómo ponerse de acuerdo en el territorio, en coordinación con los municipios, con los institutos tecnológicos, la Universidad Veracruzana (UV) y el Colegio de Postgraduados (COLPOS), y otros actores.A estos se suman 27 técnicos de ganadería que están haciendo un seguimiento de ganadería regenerativa y sustentable en fincas y rancho, buscando siempre incrementar rendimientos y bajar costos para quienes se dedican a las actividades agropecuarias.En cuanto a la movilización ganadera, aseguró que han ido reforzando puntos de verificación para revisar no solamente que cuenten con guías, sino también este tema por sí mismo, aunado a las acciones de sanidad.Ovando Ramírez dijo que a través de los Fideicomisos Instituidos con Relación a la Agricultura (FIRA), desembolsa en Veracruz con 40 intermediarios financieros casi 20 mil millones de pesos en créditos para los campesinos.Ademas, junto con esta institución se han llevado a cabo ferias de crédito en Acayucan, Martínez de La Torre y Tuxpan, este año y el pasado en Boca del Río, en las que invitaron a los intermediarios financieros y a productores y dependiendo del área se manejan los temas técnicos directamente ahí.“Con FIRA hubo un efecto inmediato de contratación del crédito de 71 millones de pesos en esas ferias, no sólo es del reunirse platicar, dialogar, sino que se concretan acciones de crédito”, destacó.Aparte de esta medida de financiación, se cuenta con el Programa de Financiamiento a la Mediana Empresa Agroalimentaria y Rural (PROEM), también con dicho fideicomiso, lanzándose una convocatoria permanente para que los productores aprovechen esos recursos que están disponibles.“Hay crédito para proyectos de un millón a un millón 100 mil pesos, a 20 millones de pesos. Tenemos un fondo de financiamiento líquido del Estado, con el que se dieron préstamos por alrededor de 206 millones de pesos”, sostuvo.El titular de la SEDARPA comentó que a casi un año del huracán Grace pudieron pagar el Seguro Catastrófico a los campesinos que resultaron afectados por el meteoro.“El seguro nos dio 22.5 mdp para pagar la afectación (…) para más o menos unos 18 mil productores, y el Gobernador le agregó 12.5 mdp de recursos estatal y pudimos llegará más o menos 22 mil productores de 14 municipios”, dijo.Esos 34.5 millones de pesos se pudieron otorgar al 100 % de las solicitudes, y recordó que anteriormente, se les habían dado 12 mdp a través del Programa Federal de “Sembrando Vida”, poco después de suceder el fenómeno.En este sentido, dejó en claro que este año y para “vivir esos problemas” se contrató el seguro para todo el ciclo otoño-invierno 2022-2023 y primavera-verano 2023, a diferencia de 2021 que se contrató por partes.El integrante del Gabinete Estatal dijo que este instrumento cubre los cultivos perennes como el café y los cítricos; y expuso que están esperando que bajen las inundaciones en algunas demarcaciones del sur de la Entidad, como San Juan Evangelista, para hacer la cuantía de daños a los cultivos y así apoyar a los afectados.“En noviembre empieza la siembra de granos en el sur del Estado y son diez municipios, incluyendo Papantla en norte, pero en el sur nueve municipios siembran alrededor de 110 mil hectáreas, pero con rendimientos de hasta de 5 toneladas. Es la zona más productiva de maíz en el Estado y ahorita si hay alguna afectación puede ser alguien que se le olvidó cosechar a tiempo, alguien que lo dejo pasar o alguien que se aventó a hacer siembra temprana”, explicó.Informó además que se está en pláticas con la SADER para generar una sola guía de movilización y un sólo apretado del ganado, lo que se traducirá en menos gastos para los productores precuarios que actualmente deben pagar además de 35 pesos por el aditamento que va en la oreja de los animales, hasta 800 pesos por colocárselo.“Hay un costo de colocación y que deja a los ganaderos sujetos a que las uniones ganaderas les den el arete y que vaya alguien y les ponga el arete y les cobre un extra, y los costos de colocación del aretado van desde 50 pesos hasta 800 pesos, dependiendo del ganadero o como se deje”, precisó.Ovando Ramírez refrendó que lo que quiere el Gobierno veracruzano es que eso no suceda, sino que en un sólo pago, ya se incluya el aditamento y la perforación e instalación del mismo en cada res.“Esperamos que SADER después de muchas negociaciones porque ha sido más de un año de negociaciones, por fin ceda y nos permita poner orden en el sector ganadero y más beneficios sobre todo los pequeños productores ganaderos, que es mucho esfuerzo tener uno, dos o tres animales para que estemos dependiendo de un externo y de un servicio finalmente ineficiente y costoso”, cuestionó.El Secretario enumeró que en 2022 se llevaron a cabo alrededor de 60 foros para fomentar la agricultura sustentable en la Entidad por cadena productiva, trabajando de la mano de horticultores, cañicultores, cafeticultores, chayoteros, y hasta arroceros.“Con ellos hemos estado haciendo acciones concretas y específicas. Por ejemplo, en el caso del maíz tenemos más de mil 200 hectáreas con uso de feromonas, tenemos tres comunidades que declaramos con la empresa Provivi como libres de uso de insecticidas y plaguicidas para combatir el gusano cogollero. Una en Coatzintla, otra en Coahuitlán y en El Espinal”, resaltó.En otro tema, el funcionario estatal dijo que están en diálogo con los diputados locales para lograr modificaciones a la Ley y que se le den más atribuciones a las Direcciones de Fomento Agropecuario de los Ayuntamientos.“Para que ellos sean más técnicos que gestores, queremos gente que con los técnicos que traemos nosotros, que trae Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, llegamos a 6 mil localidades y son 21 mil localidades rurales en todo el Estado, esperemos que con los ayuntamientos podamos sumar más gente”.Al respecto, reafirmó que con el apoyo de instituciones académicas, organismos gubernamentales destinados a las actividades agropecuarias y los productores se está “moviendo” este sector hacia la sustentabilidad, lo que les permitirá reducir los insumos y las compras que son necesarias para la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura.Entre los objetivos planteados para el otro año, el funcionario veracruzano afirmó que se seguirá fomentando y reforzando la siembra, y dándole valor agregado a las cosechas que se obtengan.Asimismo, acotó que se trabajará en las Jornadas de Consumo Solidario, que permite a los campesinos comercializar sus productos procesados, directos del sector primario, incipientes y ya con etiquetas de marca.“Ya tenemos un padrón de productores de las Jornadas de Consumo Solidario que han sido 36 este año y que muevan la economía de zonas rurales, en las zonas de alta y muy alta marginación o en las comunidades de estas regiones, ya podemos ir a hacer un padrón que nos permita ir viendo qué productores tienen la capacidad productiva para poder generar esta etiqueta marca. Próximamente vamos a hacer una convocatoria”, adelantó.En el fomento al café, dijo que están estableciendo un trabajo conjunto con el Instituto de Ecología (INECOL) AC y el CAFECOL AC, para establecer el concurso de tasa de calidad el próximo año, partiendo de la cosecha que empieza en noviembre.“El CAFECOL actualizó a 80 técnicos de escuelas campesinas, a diez promotores territoriales que atienden el café directamente y a 15 de Producción para el Bienestar (…) vamos a generar una estrategia de trabajo en comunidad en noviembre, donde estaremos hablando de la mejor selección y corta de café para que la gente su corte se ha ordenado, no sean pintos, sino que sean rojos intensos que son los buenos para cosechar y pasarlos de cereceros a pergamineros”, ahondó.Con relación a la caña de azúcar, indicó que están trabajando en establecer 7 hectáreas in vitro de un clon seleccionado para elaborar piloncillo e impulsar esta actividad con el apoyo de nueve equipos, cuando la demanda fue de 514 equipos.“En la entidad tenemos una actividad piloncillera que significa cuando menos 60 mil hectáreas, no estaban atendidas y que hoy día tenemos esa relación y trabajo constante con los piloncilleros y creo que vamos a reforzar ese tema”, finalizó el funcionario estatal.