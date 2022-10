El cáncer de mama puede dar a cualquier edad, advierten

Foto: Adriana Luna



El cáncer de mama no respeta edades, advirtió la enlace de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria número 6 de Córdoba, Edith Zuñiga Méndez, tras informar del caso de una menor de 10 años de edad con este padecimiento."Hay médicos oncólogos que dicen que la carga genética no tiene nada que ver, pero es un antecedente, otra cosa importante también es que la mujer ya no está acostumbrada a la lactancia y eso disminuye el riesgo, además de mejorar hábitos alimenticios y el ejercicio".Recomendó además la autoexploración a partir de los 10 años de edad y si detectan algún nódulo acudir al médico.Finalmente reconoció que son las mujeres de la zona rural quienes cumplen más con sus exámenes médicos para detectar el cáncer que las de zona urbana, aunque se crea lo contrario.