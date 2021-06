El colmo: tras asesinato de niña, policías robaron dinero a la familia

Itzel, una niña de apenas 16 años de edad, fue asesinada dentro de su domicilio en el municipio de Nanchital. Según se reportó, la pequeña habría sido abusada sexualmente.



Tras lo ocurrido, la madre de la menor acusó que policías que llegaron a la escena del crimen le habrían robado dinero.



Así lo confirmó la señora Martha, quien en medio de su dolor durante el velorio de Itzel, condenó la acción de los elementos.



Envuelta en lágrimas, la mujer pidió justicia para su hija, quien estaba sola porque ella había ido a trabajar.



"Todos queremos justicia para Itzel, que se llegue hasta lo último que se tenga que llegar, era mi bebé, que se le haga justicia a mi niña, que su caso no quede impune", dijo la desconsolada madre.



Explicó que este jueves, tras enterarse de lo ocurrido, llegó a su casa y en su desesperación aventó su bolso al mueble.



"Cuando llegué, por la desesperación como madre quería ver a mi niña, tiré mi bolso a mi mueble pero como los vecinos ya le habían llamado a la policía no me dejaron pasar y cuando pasó mi esposo le pedí la bolsa y después entré y la saqué y me di cuenta que me habían robado. Sólo la policía estuvo dentro de la casa", dijo.



Martha narró que el jueves salió temprano a trabajar y dejó a su hija estudiando.



A las 11:50 de la mañana Itzel le mandó un mensaje para saber cómo estaba y decirle que la esperaba para comer y ya no supo más de ella.



"Ella no se quedaba sola, a veces me la llevaba o se quedaba con su hermana, quería ser contadora, quiero justicia para mi niña", finalizó.