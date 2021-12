El día del AMLOFest, ediles de Orizaba faltaron “por enfermedad”

No sé descarta que pudiera venir una sanción contra los regidores Orizaba que este miércoles no acudieron a la sesión de Cabildo, dejó entrever el alcalde de Orizaba Igor Rojí López.Y es que los ediles fueron convocados a una sesión extraordinaria para este día, a fin de aprobar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano apoyado por el Gobierno del Estado, pero que requiere ser votado por los regidores, síndico y Alcalde."De alguna manera lo tenemos que aprobar en Cabildo. Ayer solicitamos de manera extraordinaria un Cabildo, pero no hubo sesión porque no hubo quórum. Un regidor se reportó enfermo, otra que tenía migraña. Nada más estábamos la Síndica, la regidora Ana Tere y yo, faltaron cuatro".En este sentido se le pregunto si habría alguna sanción para los regidores en dado caso que se comprobara que asistieron al Zócalo de México tras la convocatoria que hizo el presidente la República Andrés Manuel López Obrador y apunto que espera que no haya ocurrido eso."No creo que estén ahí, pero hoy es un día hábil", y se le insistió si habría sanción porque el acudir a los cabildos es una de sus obligaciones, a lo que respondió: "Ya lo platicaremos con ellos".