El Día Mundial de las Misiones es un llamado para aquellos que están bautizados

Este 23 de octubre es el Domingo Mundial de las Misiones, una conmemoración que tiene implícita una llamada a la responsabilidad de todos los bautizados a la evangelización pues, la Iglesia es misionera por naturaleza, señaló Ángela Pamela Reyes Pérez.La integrante de la Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Tuxpan refirió que ser misionero es una identidad de los cristianos.“La Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo, no tiene otra misión si no la de evangelizar el mundo, dando testimonio de Cristo. La identidad de la Iglesia es evangelizar”, subrayó.Abundó que esta labor es cuestión comunitaria. “Todo bautizado está llamado a la misión en la Iglesia y bajo el mandato de Iglesia. La misión por tanto se realiza de manera conjunta, no individualmente, en comunión con la comunidad eclesial y no por propia iniciativa”.La palabra más fuerte de un misionero, acotó, es el testimonio, “y esto se concreta en lo que nos toca hacer cada día, de tal manera que seamos capaces de hacer lo ordinario con un corazón extraordinario, es decir, al estilo de Jesús. Dejémonos tocar por Jesús para que contagiemos a los demás y los atraigamos. Oremos por los misioneros que trabajan por el Reino de Dios”, invitó.