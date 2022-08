El diputado Othón Hernández deja en claro que no renunciará al PAN

El diputado Othón Hernández Candanedo precisó que no renunciará al Partido Acción Nacional (PAN) y continuará al frente de la coordinación de la bancada hasta el 4 de noviembre de 2022.En entrevista, sostuvo que el Tribunal Electoral terminó dándole la razón para no retirarse de la coordinación de la bancada sino hasta que termine el periodo que tienen suscrito entre los diputados que integran al grupo legislativo, incluido Enrique Cambranis Torres, quien fue nombrado por la actual directiva estatal para suplir al exalcalde de Misantla.Detalló que continúa trabajando no solo en su distrito sino también a lo largo y ancho del Estado, con lo que despejó los rumores de una supuesta renuncia al partido.“Estoy contento con el partido. Tenemos nuestras diferencias pero es parte de la vida interna y democrática de cualquier partido”, acotó.Hernández Candanedo incluso dijo que tiene compromisos con la militancia de su distrito en el comité directivo municipal de Misantla, para evitar “el viacrucis” que significa afiliarse al partido, considerando que ello es la prueba de que continúa su labor con el PAN.Reiteró que los rumores sobre su renuncia lo mantienen sin cuidado y no descartó que se estén expandiendo “para tratar de desinformar y desestabilizar”.Indicó que está “contento” y haciendo el trabajo que le corresponde, máxime que está cerca el proceso electoral de 2024.Incluso, sostuvo que el proyecto que tiene con su equipo político en el PAN tiene miras hasta el 2030, de ahí que descarte irse del instituto político.“Creo que más que restarme trayectoria es bueno que hablen de uno mientras sea para bien es mucho mejor. Yo estoy contento y seguiré fortaleciendo la militancia”, dijo.En torno a la posible expulsión que sufrirían él y otros legisladores que votaron a favor de la llamada “Ley Nahle”, advirtió que hará valer los mecanismos a su favor.“Tengo derechos adquiridos y lógicamente iré a los tribunales para que esos derechos me los devuelvan. Podrán excluirme del grupo, pero no quitarme mi militancia. En ese sentido seguiré trabajando desde el Partido Acción Nacional y esperaremos a ver qué sucede más adelante, lo que sí te digo es que yo estoy y me siento a gusto y contento trabajando al interior del partido y hacia afuera también”, concluyó.