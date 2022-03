El Estado incumple con protocolos para frenar violencia contra mujeres, reprochan

A lo largo de 6 kilómetros, decenas de mujeres de Coatzacoalcos marcharon por el malecón para exigir sus derechos, respeto y ni un feminicidio más en el marco del Día Internacional de la Mujer.Este movimiento se sumó a las manifestaciones que se hicieron a nivel nacional, aquí en Coatzacoalcos fue el grupo Medusas de la Costa quien convocó a salir a las calles.En el contingente de marchistas se pudo ver a integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos, familias donde alguna mujer fue víctima de maltrato o que ha sufrido algún tipo de violencia de parte de algún varón.Desde la Paloma de la Paz en el malecón costero, caminaron hasta las Escolleras con cartulinas y lanzando consignas.Mónica López, integrante de Medusas de la Costa, lamentó que la violencia hacia las mujeres sigue existiendo y que el Estado no cubra las necesidades de los protocolos ya existentes pues no hay personal capacitado para llevarlos a cabo."Esta marcha es para conmemorar a todas las mujeres que nos hacen falta, para conmemorar la lucha que todas las mujeres siguen haciendo y para animar a todas las mujeres que no se queden calladas, para ayudar a las que han sufrido situaciones así", dijo.La joven externó que a partir de este tipo de movimientos sí se han logrado cambios e incluso la modificación de leyes.