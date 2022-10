El Estado Mayor Presidencial vive, pero con otro nombre: Guacamaya Leaks

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su familia son atendidos por un equipo especial conformado totalmente por militares.Aunque el presidente López Obrador asegura haber desaparecido al Estado Mayor Presidencial (un cuerpo élite militar que cuidó a los presidentes y sus familias por décadas), en la actual administración la atención presidencial corre a cargo del Primer Grupo de Servicios Especiales de las Fuerzas Armadas, integrado por jefes, oficiales y tropa de la Policía Militar. Ellos se encargan de su salud, seguridad y ayudantía en viajes públicos y privados al interior del país y el extranjero.Este grupo brinda servicios como mantenimiento, limpieza y vigilancia de su departamento en el Palacio de Gobierno y en la casa particular del Presidente; atención médica a todos los integrantes de la familia, ayudantía en viajes públicos y privados, y actividades deportivas, entre otros.La información fue encontrada en los correos electrónicos filtrados por el grupo de hacktivistas Guacamaya.Se revisaron correos dirigidos a la secretaria particular del titular de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en los que se reportan diariamente las actividades del grupo especial que atiende a la familia presidencial.Los reportes destacan las actividades médicas, deportivas y los viajes de la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, y su hijo menor Jesús Ernesto. También hay registros de atenciones médicas al segundo hijo del Mandatario, Andrés López Beltrán. La familia presidencial atiende sus padecimientos médicos generales en hospitales militares.Este grupo especial también reporta las sesiones de terapia y rehabilitación física impartidas por especialistas castrenses, que cada tres días por las tardes recibe el Presidente, en ocasiones, en compañía de su esposa o su hijo menor.En los documentos hay peticiones de la esposa del Presidente, Gutiérrez Müller, quien ha solicitado al Ejército la reparación de fugas de agua en el departamento del Palacio de Gobierno, mantenimiento de las cámaras de videovigilancia de su domicilio particular, y afanadoras militares para la limpieza de ambos domicilios.Un reporte explica que siete personas civiles realizaban actividades domésticas en el domicilio particular y en el departamento de Palacio; sin embargo, cinco civiles fueron despedidos y fueron reemplazados en totalidad por afanadoras de tropa de la Policía Militar.Destaca un documento del 17 de octubre de 2019, en el que Gutiérrez Müller pidió realizar un barrido electrónico de radiofrecuencias en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al interior del Palacio Nacional.“Me permito informar a esa superioridad que Ia Sra. Beatriz Gutierrez Müller, distinguida esposa del Señor Presidente de la República, solicita personal y equipo especializado para realizar un barrido electrónico de radiofrecuencias y de señales alámbricas, en instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicadas en el interior de Palacio Nacional”, se lee en documento clasificado como confidencial.En otra petición, la esposa del Presidente pidió un cuadro del general Ignacio Zaragoza que estaba ubicado en el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea Cuartel Colorado en Guadalajara, Jalisco, y una impresión del decreto en el que se declara Benemérito de la Patria a Ignacio Zaragoza, que se encontraba en la Dirección General del Archivo e Historia.Un reporte del 14 de junio de 2022 detalla el uso de una patrulla costera de la Secretaría de Marina para cuidar las actividades acuáticas que Gutiérrez Müller realizó en la playa privada del conjunto hotelero Grupo Vidanta, en Nuevo Vallarta, Jalisco.“Esta comandancia solicitó a la 8 Zona Naval [Puerto Vallarta, Jalisco] de la Secretaría de Marina Armada de México, el apoyo de una embarcación tipo defender (patrulla costera) para proporcionar apoyo durante las actividades acuáticas que realizará la Dra. Gutiérrez Müller en la playa privada del conjunto hotelero Grupo Vidanta”, se lee en un reporte dirigido al general Luis Cresencio Sandoval.En este viaje que Gutiérrez Müller realizó del 13 al 17 de junio pasados en Nuevo Vallarta, Jalisco, la acompañaron 10 policías militares del Primer Grupo de Servicios Especiales y se rentaron tres vehículos civiles para su estancia.