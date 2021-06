El feminismo cambió las relaciones de pareja; tener hijos o no ya puede discutirse

La encargada del proyecto de InMujeres en el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Iris Jácome, consideró que el feminismo cambio las relaciones en pareja.



Lo anterior lo manifestó durante el programa La Tropa Rosa, conducido por Katia Dorantes y Noreli Morales, en el cual, se expuso el tema: “El amor en tiempos de millenials”.



"Con nuestro cuerpo, el feminismo también nos invita a replantear como todos estos discursos que hemos proyectado sobre cómo vernos, cómo cuidarnos, cómo nos relacionamos con la sexualidad, con el amor. Ésta idea muy enraizada culturalmente de que el amor de pareja era la corona de cualquier relación".



La también psicóloga, quien fue responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente dentro de la Secretaria de Salud, comentó que actualmente, la sociedad huye a las responsabilidades de una relación estable.



"Si no estás en condiciones de establecer una relación afectiva que involucre respeto, empatía, solidaridad, compañerismo, pues hay que decirlo antes y comunicarlo. Hay que establecer normas, pactos y más cuando esta responsabilidad no se les daba a otras generaciones, porque antes las relaciones eran obligadas, los sentimientos de las mujeres eran privativos y patriarcales".



Indicó que ahora las generaciones pueden cuestionarse si desean formar una familia, casarse y tener hijos, libertad que hace 4 o 5 décadas no se permitía.



"Ahora, hemos sido capaces de traer temas a discusión que hace 40 años no se podía. Al que estar preparados para ver qué nos estamos cuestionando".



Detalló que la idea del amor romántico ha sido considerado como un objeto de consumo idealizado.



"Esta idea del amor rentable tiene un público y se vende. Nos han mostrado esa idea en las películas pero sabemos que hay otras vías para ser felices. Hay gente que vive las 24 horas del día buscando el amor de su vida".



Mencionó que para consolidar y tener una relación saludable en tiempos millenials, siempre es necesario una buena comunicación, respeto y una política de cómo sostener los sentimientos.