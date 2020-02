El Gobierno debe garantizar fármacos en hospitales: Diócesis de Orizaba

El Gobierno tiene la obligación de garantizar el abasto de los fármacos y estudios para los pacientes oncológicos, si no lo hace está cometiendo una omisión grave, consideró el vocero diocesano, el sacerdote Helkyn Enríquez Báez, quien citó que al presentarse ese incumplimiento es que los ciudadanos se han visto obligados a presentar amparos para garantizar el abasto de los fármacos y estudios para los pacientes, tal y como ya lo hizo la Asociación Orizaba Propone A.C. (AOPAC).



Es de recordar que la semana pasada se dio a conocer, en rueda de prensa, que esta asociación que apoya al programa de niños con cáncer interpuso un amparo ante un Juzgado de Distrito para que las autoridades les garanticen medicinas, hospitalización y análisis a 60 niños con leucemia, que son parte de este esquema y que siguen su proceso en el Hospital Regional de Río Blanco.



En este sentido, el presbítero indicó que la salud es un derecho básico y en donde se está poniendo en juego la vida de los infantes como es el caso de AOPAC y es por ello que los papás tiene el derecho a exigir que se les atienda cuando lo requieran.



“Como sabemos, las personas que tienen un paciente oncológico que está sufriendo por el desabasto de medicamentos, que independientemente de cuáles sean las justificaciones para éste, son situaciones de emergencia que las instancias correspondientes deben atender, subsanar, buscar soluciones y no andar buscando culpables”.



Recordó que muchos gobiernos enfatizan que los infantes son los primeros en atención de educación y salud pero eso se les ha estado olvidando a las instituciones de gobierno, convirtiéndose en una omisión grave.



“Si no podemos atender estos padecimientos, no podemos imaginar qué pasaría en un caso de contingencia ocasionada por una epidemia o pandemia como la que se puede vislumbrar a nivel internacional”.