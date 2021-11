El Gran Silencio desea tocar en el Festival Cumbre Tajín

Isaac "Campa" Valdés, integrante del grupo de rock El Gran Silencio, envió un mensaje al Gobierno Estatal para que considere a la agrupación para su participación en el próximo Festival de la Cumbre Tajín.Durante una visita en el Pueblo Mágico de Xico, señaló que debido a la pandemia la banda ha estado en resguardo; sin embargo, aseguró que poco a poco han retomado el trabajo y ya han hecho varias colaboraciones con otras agrupaciones.“Campa” refirió que El Gran Silencio hizo presencia en dos de los festivales de la Cumbre Tajín en Veracruz hace 20 años, por lo que aseguró que si reciben la invitación por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sería algo grato para la banda regia."No se sabe nada aún, vamos saliendo de esto y este año en cuestión de pandemia ha sido muy duro, de estar en casa y cuidar al prójimo, hemos retomado el trabajo a como nos vaya saliendo, esperemos que caiga la invitación, estaría fabuloso, hicimos dos festivales de la Cumbre Tajín, esperemos que se retome el festival y que el gobierno nos invite, para hacer presencia en todos sus festivales", comentó.Asimismo, indicó que por el momento la agrupación ha realizado algunas colaboraciones, pues a pesar de la pandemia han estado creando e ideando, por lo que realmente no paran.Aseguró que la banda siempre se ha caracterizado por no seguir un patrón, por lo que no repiten los mismos estilos, aunque recordó que los han identificado por el "chúntaro style"."De repente te puede sorprender algún tema, una balada, una cumbia, un rock, el Gran Silencio tiene infinidad de cabida para los ritmos que no podemos clavarnos en uno solo, sino hacer un fusión", finalizó.