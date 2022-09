El “Hoy no circula” no es la solución a congestionamientos en Xalapa

El Secretario de Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA) Juan Carlos Contreras Bautista descartó la implementación del programa "Hoy no circula" en Xalapa como una solución a los problemas de movilidad y congestionamiento en la ciudad.Esto, dada la experiencia en Ciudad de México, en donde los problemas de saturación de vehículos y contaminación del aire continúan."Siempre se va a buscar quitar esta medida, en Ciudad de México tienen esta medida y no se ven menos carros y al contrario, las casas tienen dos o tres carros" afirmó.Por lo anterior enfatizó en usar el transporte público o bien, medios alternativos de transporte, como las bicicletas y similares.Adelantó que con motivo del Día Sin Auto se solicitó a la Dirección de Transporte del Estado (DGTE) que los concesionarios puedan dar descuentos a los usuarios, situación a la que no han dado respuesta.