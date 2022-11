El INE no se toca… ¿hasta la sucesión?

“Usan el nombre de Dios y el poder del dinero para comprar favores (y) corromper autoridades”Las marchas convocadas por los partidos, como la realizada ayer en la Capital y varios estados de la república, son poco frecuentes, únicamente se organizan cuando ven amenazados los espacios de poder y sus prerrogativas. Es así porque, generalmente, las dirigencias no necesitan tomar las calles para demandar algo: casi todo les es concedido con sólo pedirlo, o, incluso, insinuarlo. Ese es el funcionamiento normal de nuestro desacreditado sistema de partidos. Si ayer, la oposición se manifestó unida no fue por lo expresado públicamente en las calles (defender al INE) sino para evitar sean reducidos el número de diputados, senadores, consejeros y el financiamiento público.Los objetivos de fondo de la campaña “El INE no se toca” están enfocados a reposicionar la agenda política derechista en la ciudadanía, con rumbo hacia la sucesión presidencial. Están en todo su derecho, pero no es válido moralmente mentir tan cínicamente a la población afirmando que luchan por la democracia y en defensa de los derechos electorales. Eso, poco o nada les importa. Suponiendo que los partidos de oposición realmente quisieran defender la democracia, uno se preguntaría porqué regularmente actúan tan separados de los ciudadanos.Respecto a MORENA habría que cuestionar ¿por qué no salió a las plazas públicas difundiendo el contenido de la reforma, desde el momento que se dio a conocer? ¿Por qué no respaldaron a sus militantes de base interesados en organizar acciones concretas en ese sentido? De esto pueden desprenderse dos hipótesis: no fueron tomados en cuenta para elaborar el proyecto o, simplemente no están de acuerdo con los cambios propuestos porque les afecta igual que a la oposición. ¡Son tan parecidos ya!Volviendo a la marcha, debe agregarse que los objetivos inmediato y mediato del PRIAN-PRD es influir en la sustitución de las 4 vacantes próximas en el INE y recuperar la mayoría parlamentaria en 2024, respectivamente; y, quizás, en un descuido, hasta la presidencia. Imagine usted a Mario Delgado, Alito Moreno, Chucho Zambrano, Ricardo Monreal y Dante Delgado poniéndose de acuerdo con el PAN para postular a un banquero (Enrique de la Madrid) o al popular bailador Luis D. Colosio Riojas. Otra hipótesis, menos sostenible, sería que los partidos quieran medirle el agua a los camotes para postular a Lorenzo Córdova, su aliado en el INE, ¿o estarán pensando en un candidato (a) ciudadano?Naturalmente, todo pronóstico es una aproximación a la realidad futura. El grado de acierto depende del análisis objetivo de las causas. Fue acertada, por ejemplo, la advertencia hecha antes del 2021 de que los procesos antidemocráticos de selección de candidatos en MORENA le llevaría a perder la mayoría parlamentaria en ese año y eso sucedió, a pesar de utilizar las mismas mañas que decía combatir. La decepción de no pocos afiliados provocó el retiro del activismo gratuito, obligando a las dirigencias contratar operadores políticos “profesionales”. Ahora ya ni las prerrogativas de casi 2 mil millones de pesos serán suficientes para mover la estructura electoral ni comprar votos encarecidos. Paradójicamente la reforma que dice apoyar, aún con sus limitaciones, de aprobarse tal cual, le afectaría igual que a la oposición. Esto explica porque los dirigentes no tienen a la gente en las calles defendiéndola desde que se dio a conocer.Ahora, sin importar sea aprobada o no, con cambios o sin ellos, la consecuencia inevitable será mayor descrédito de esas cuevas de Ali Babá, las cuales en vez de cumplir su función de promover la democracia se han convertido en destructores del tejido social solidario. Los cacicazgos políticos y el pragmatismo electoral practicado por todos los partidos lograron borrar las fronteras ideológicas. A nivel nacional la asistencia a la marcha evidencia un corrimiento hacia la derecha. Los neoliberales consiguieron desaparecer las dicotomías explotados y explotadores, opresores y oprimidos. Y aunque reconocen la inequidad en la distribución de la riqueza, la atribuyen al individuo no al sistema. MORENA misma se derechiza, al menos las dirigencias que entregaron la Junta de Coordinación Política (CDMX) al PAN y permitieron el concierto realizado en la capital el pasado 29 de octubre donde se reunieron apologistas del nazismo.Lo anterior significa que la derecha avanza viento en popa aprovechando el analfabetismo político de las clases medias egocéntricas. La convocatoria a la reunión de los “defensores de la libertad de las Américas” el próximo viernes y sábado en el Hotel Westin de Santa Fe, lo constata. Por cierto, en esta reunión convocada por la Conferencia Política de la Acción Conservadora, (CPAC, 1974), y el “Movimiento Viva México” cuyo costo de entrada es de 5 mil pesos, se darán cita, entre otros ultraderechistas, destacados miembros del Partido Republicano estadunidense tales como Donald Trump, Matt Schlap, Alfonso Aguilar, Christopher Landau (Ex embajador yanqui en México), Jack Posobiec, Steve Bannnon, Mayra Flores, Bob Unanue, Kari Lake. Les acompañarán el Obispo de Cuernavaca Mons. Ramón Castro, Carlos Abascal (panista del Yunque), Lech Walesa y Bolsonaro. Dichos personajes representan la crema y nata del conservadurismo mundial. Sólo por mencionar algunos de los temas que se expondrán cito 6: La Nueva Derecha Popular, Pensemos Conservador, La Mujer Conservadora, Jóvenes Conservadores, Resistiendo al Socialismo, Las Mentiras de la Izquierda.Los más radicales son admiradores de Franco, Hitler y Mussolini; defienden el individualismo, la propiedad privada, el orden y el mercado. Odian a los pueblos originarios y a cualquiera que tenga rasgos indígenas o color de la tierra. Se creen de raza superior y elegidos por Dios para gobernar a la plebe. Están en contra del divorcio, el aborto, la homosexualidad, el feminismo, la eutanasia y la libertad de credo. Usan el nacionalismo, la religión y la familia para incitar el sentir popular. Su cruzada principal es luchar contra el socialismo pues lo suponen una amenaza para la prosperidad, la propiedad privada y la libre empresa. La trinidad sagrada inspiradora de su actuar se sustenta en: 1) Creer sin pensar, 2) Obrar sin reflexionar y 3) Obedecer sin discutir (José Steinsleger). Les caracteriza su doble moral pues “todo lo bueno que ellos hacen público, siempre esconde una doble y oscura intención” (*Daniela Marlene Pérez, ex nuera del panista Carlos Abascal Carranza). En México, aunque ya contaminaron a otros, su alma mater es el PAN, partido relacionado con organismos ultraderechistas tales como el Yunque, Yo Influyo, Hazte oír, la Universidad Panamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el de Monterrey, que rechazan las políticas sociales.La salida de este peligroso escenario esta en los artesanos de la política no en sus profesionales con el ADN corrompido.