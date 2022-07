El jueves continuaría vacunación antiCOVID a los de 5-11 años de otros 25 municipios

El delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que llegaron otras 132 mil dosis de la vacuna antiCOVID para los niños de 5 a 11 años de edad, por lo que se planea definir otros 25 municipios para inocularlos."Ya mañana nos llegan los insumos, las jeringas, los diluyentes. Las 132 mil (anteriores) ya las aplicamos, de hecho nos pasamos, llegaron un poco más y vacunamos a 135 mil pequeños de Xalapa, Boca del Río, Veracruz, Coatzacoalcos, Orizaba, al final las zonas de Isla, Azueta, Rodríguez Clara, fundamentalmente", enumeró.Sin precisar qué demarcaciones serían las contempladas, pues comentó que las darían a conocer la tarde de este martes o mañana miércoles, para comenzar la inmunización a más tardar el jueves."Estamos empezando unos 25 municipios, había anunciado unos el domingo, hay unas rutas por el norte, en el centro, en el sur y el objetivo ante el nivel de contagio que sigue creciendo es proteger", destacó.Además, aclaró que para las personas que no se han aplicado el refuerzo, en algunos centros de salud estarán dosis de Cansino y AstraZenecapero en el caso de los menores de edad, por ser de la farmacéutica Pfizer y requerir de una refrigeración mayor, se necesita de un registro previo."Vamos a macrocentros porque es la idea, avanzar en las vacunas, yo reitero a los papás que platiquen con los hijos de la vacuna que es preventiva y también tener claro que la enfermedad llega cuando hay comorbilidades o cuando alguien no se ha reforzado la vacuna", reseñó.Sobre el operativo de entrega de la pensión para el bienestar de los adultos mayores, precisó que 456 mil 437 de 976 mil beneficiarios la recibirán mediante el pago asistido. Mientras que las personas con discapacidad serán 90 mil 287 con una derrama bimestral de más de 4 mil millones de pesos.Además, destacó que ahora cuentan con un programa de adscripción, que permite registrar a las personas una vez cumplen los 65 años para que cobren el apoyo rápidamente."Recomendarle a la gente que no se nos aceleren mucho en ir a los cajeros, que tarda unos días en activarse la tarjeta, los mismos cajeros sin el recurso pero en los primeros diez días del mes que se les deposita y corre a la par de pago asistido", expresó el funcionario federal.