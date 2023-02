El Memorial de los Desaparecidos, nuevo y doloroso monumento en Xalapa

Este mes será inaugurado el “Memorial de los Desaparecidos” cuya estructura fue instalada en la glorieta de las avenidas Orizaba y Xalapa, en la Capital; albergará las fotografías de 60 personas desaparecidas, la mayoría de larga data.La activista Victoria Delgadillo, integrante del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa, comentó que su construcción y establecimiento tardó varios años por diversas circunstancias que van desde la falta de recurso hasta la pandemia.“Se va a concluir, en unas semanas más se inaugura. Todavía no tenemos fecha, pero no terminará este mes sin ser inaugurado; se logró con mucho esfuerzo, trabajo y mucha lucha. Es algo que llevamos trabajando durante seis años”.Hay que recordar que el espacio fue otorgado en sesión de Cabildo en 2017, los colectivos reunieron recursos desde un año antes, pero debido al cambio de administración municipal y luego la pandemia, la obra sufrió retrasos.“Se vino la pandemia, se paró, no alcanzó el dinero, por eso se había quedado inconcluso, pero gracias a Dios se está terminando y lo vamos a inaugurar antes de que termine este mes de febrero”, insistió.El espacio, que es parte de un proyecto conjunto entre los colectivos Familiares Enlaces Xalapa y La Esperanza del Reencuentro, fue creado como un puente peatonal en el que las familias de personas desaparecidas podrán colocar ofrendas florales y las imágenes de sus seres queridos.No obstante, Victoria Delgadillo indicó que, aunque esta obra será inaugurada con las fotografías de 60 personas desaparecidas, la idea es ir sumando los casos.“Son casos de larga data y se va a inaugurar con esa cifra, pero seguiremos trabajando para seguir poniendo fotografías o placas de las demás desaparecidas. Vamos a seguir este proyecto, no va a parar ahí”.Victoria Delgadillo consideró que este es un logro muy grande, que ha llevado muchos años porque las autoridades no querían aprobar algo que evidenciara la crisis de desaparecidos.“Que el Gobierno haya aceptado que estén ahí es un logro muy grande porque no querían anda de desaparecidos, pero nos lo permitieron. Se hablaba mucho de este proyecto, que se había quedado así y que era un desperdicio, pero no es un desperdicio, es un memorial del recuerdo y no lo habíamos terminado por falta de recurso y del pandemia, pero ya está”.