El miércoles inicia aplicación de segundas dosis a abuelitos de Omealca

Mañana miércoles en el municipio de Omealca se aplicará la segunda dosis de la vacuna antiCOVID a los adultos mayores de 60 años de edad, en horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde.



El alcalde Pedro Montalvo Gómez, pidió a los adultos mayores acudir a las mismas sedes donde se les aplicó la primera dosis, pues si van a otra, no serán vacunados; también recordó a los adultos mayores que no recibieron la primera dosis que no serán inoculados y tendrán que esperar hasta que salga la convocatoria para las personas de 50 a 59 años.



Expuso que la aplicación de la primera dosis fue en una semana, sin embargo, la segunda dosis solo será en dos días, por lo que exhortó a acudir a los módulos con orden.



El Ayuntamiento ya tiene habilitadas cuatro sedes para el proceso de inoculación que concluirá el jueves de esta misma semana. Cada sede atenderá todas las primeras letras del apellido paterno de las personas.



Mañana 28 de abril, la sede de la cabecera municipal de Omealca estará ubicada en la Casa Parroquial para atender a las personas de las comunidades de Mirador, Xuchiles, Paso Rosario, Emiliano Zapata, Palma Sola, Benito Juárez, La estación, Las Palmas, El Jobo, Kilómetro G-29, Paso Real, Plana de Ayala, Rancho Calzada, Callejón y Rancho Nuevo.



La sede de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo de la comunidad de San Pablo Ojo de Agua atenderá a las localidades de Lázaro Cárdenas, San Pablo Ojo de Agua, Cruztetela y Pozorrón.



En el Salón Social de Matatenatito se inoculará a los abuelitos de Mata de Caña, Ampliación San Pablo Ojo de Agua, Paso Amapa, Río Moreno, Paso Carrillo, Balsa Larga, Ampliación Pozorrón y Matatenatito.



En el Salón Ejidal de Rincón de Buena Vista se vacunarán a los adultos mayores de Tenajapam, Atolka, Miahuatlán, Coatica, Rincón Viejo y Rincón de Buena Vista.



Y el jueves 29, último día de vacunación, la sede de la Casa Parroquial, atenderá a los adultos mayores de la cabecera municipal.