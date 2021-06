El nuevo mapa en Veracruz: la 4T se impone, MC crece, PRI-PAN-PRD se achican

El mapa político de Veracruz cambiará por completo en las 212 Presidencias Municipales tras las elecciones del pasado 6 de junio.



Partidos tradicionales como el PAN y el PRI perdieron varios bastiones y ahora gobernarán municipios pequeños, salvo la conurbación Veracruz-Boca del Río que, todo indica, seguirá en manos de Acción Nacional.



El PRD sigue en declive y sigue perdiendo el poco poder que le quedaba tras los comicios de 2017 y 2018; con ello se abren paso otros partidos como Movimiento Ciudadano (MC), que administraría 18 Ayuntamientos para el periodo 2021 a 2025.



MORENA, PVEM y PT, con la alianza “Juntos Haremos Historia” en 145 municipios, ganaría aproximadamente 69. En cuanto a los municipios en que compitieron por su cuenta, o sin coalición, el partido guinda se alzaría con la victoria en 18 ayuntamientos; el PVEM en 10 y el PT en 6.



MORENA refrendó su triunfo en el sur del Estado y sumó varios más al proyecto de la 4T, por lo que, en conjunto, los partidos aliados podrían gobernar unas 103 alcaldías, tal y como presumió el delegado en funciones de presidente de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta.



La alianza opositora “Veracruz Va” que abarcó en campaña a 93 ayuntamientos de los partidos PRI, PRD y PAN, sumarían sólo 21 triunfos, tomando en cuenta únicamente las demarcaciones en que compitieron juntos.



Por su cuenta, el PAN ganaría 13 Ayuntamientos, es decir, que perdería 53 municipios luego de que en 2017 sus candidatos obtuvieron 66 triunfos; el PRI gobernaría 22 cuando en 2017 sus candidatos obtuvieron 32 triunfos, dejando ir 19 ayuntamientos y el PRD sólo gobernaría 5 municipios, cuando en la elección pasada triunfó en 43, perdiendo 38 gobiernos municipales.



En conjunto los 3 partidos de oposición administrarían 61 Ayuntamientos para el periodo 2021-2025, cuando en 2017 en conjunto gobernaban 141 municipios, es decir, estas 3 fuerzas políticas perderían el Gobierno en 80 municipios, aunque en 2017 sólo el PAN y el PRD compitieron como aliados.



Por su parte, Todos por Veracruz ganaría 5 municipios, 5 alcaldías serían para Podemos, 2 para el Partido Encuentro Solidario (PES), 1 para el Partido Cardenista, 6 para Redes Sociales Progresistas, 4 para Unidad Ciudadana y 7 para Fuerza por México, que en conjunto con los municipios que ganó MC, sumarían todos en total 48 alcaldías.



Aunque el Programa de Resultados Preliminares (PREP) da como ganadores a algunos candidatos, debido a que las votaciones fueron cerradas o competidas estos resultados sólo ofrecen un panorama global de las elecciones, a falta de los ajustes y conteos finales que implementarán las autoridades electorales.



Las cifras oficiales se sabrán a partir de este miércoles, cuando los Consejos Distritales y Municipales realicen las respectivas sesiones de escrutinio y cómputo y entreguen las constancias de mayoría a los que obtengan la victoria.



Cabe señalar que, aunque todos los partidos de reciente creación corren riesgo de perder su registro, Fuerza por México (FXM) podría mantenerse a nivel estatal.



En la “cuerda floja” están Redes Sociales Progresistas (RSP); Encuentro Solidario (PES); Podemos; Todos por Veracruz, Unidad Ciudadana y el partido Cardenista.



Coalición MORENA-PT-PVEM



Juntos Haremos Historia tiene hasta el momento la mayor parte de los municipios para una alianza o coalición: en conjunto los tres partidos gobernarían 69 municipios. Esta es la lista:



ACULA



Rocío Cruz Domínguez, abanderada de la alianza de MORENA-Verde-PT obtuvo 2 mil 645 votos; en porcentajes, fue de 78.9.



CAMARÓN DE TEJEDA



Con mil 219 sufragios, la alianza del Verde-PT-MORENA gobernará Camarón de Tejeda de la mano de Uriel González Alarcón, quien alcanzó el 42.3 por ciento de las preferencias.



ÁLAMO TEMAPACHE



El bastión panista aún no está definido, pues aunque las tendencias preliminares dan el triunfo a Blanca Lilia Arrieta Pardo de MORENA y aliados con 15 mil 363 votos, el abanderado del PAN, Raúl Monroy Hernández tiene 14 mil 894, una diferencia de menos de 500 votos.



ALTO LUCERO



Luis Vicente Aguilar Castillo, de MORENA-Verde-PT sería el futuro alcalde con una votación de 3 mil 115 sufragios, el 20 por ciento de las preferencias.



AMATITLÁN



Con un 30.9 por ciento de las preferencias -mil 478 votos- Alma Rosa Clara Rodríguez de la alianza MORENA-Verde-PT se perfila como la próxima alcaldesa.



AMATLÁN DE LOS REYES



Luis Arturo Figueroa Vargas, de la alianza de MORENA y otros partidos, habría ganado la elección con 6 mil 343 votos.



ASTACINGA



Crescencia Tzompaxtle Itehua, de la alianza MORENA-PT-Verde es la virtual alcaldesa de ese municipio con mil 9 votos, el 27 por ciento de la preferencia.



CAMERINO Z. MENDOZA



Con 5 mil 624 votos el candidato de la alianza MORENA-PT-Verde alcanzaría de manera holgada la posibilidad de gobernar con Héctor Rodríguez Cortés.



COACOATZINTLA



Jacinto Celerino Urrea Hernández de MORENA-PT-Verde registró mil 540 votos, el 26 por ciento de las preferencias.



COATEPEC



El municipio gobernado actualmente por el PAN, pasará a manos de MORENA y aliados con Raymundo Andrade Rivera quien obtuvo 14 mil 195 votos.



COATZACOALCOS



Uno de los bastiones morenistas se mantiene con ayuda de sus aliados. Amado Cruz Malpica tiene una ventaja muy amplia sobre su más cercano contrincante; al momento se han contabilizado 66 mil 23 votos a su favor.



COATZINTLA



Con 6 mil 536 votos, el abanderado de MORENA-PT-Verde, César Ulises García Vázquez sería el próximo alcalde.



COETZALA



La alianza de MORENA se lleva el municipio con amplio margen. El abanderado Alejandro García Hernández obtuvo 685 votos, suficientes para darle el triunfo.



CÓRDOBA



Córdoba, gobernado actualmente por la panista Leticia López Landeros cederá la estafeta a MORENA y aliados con Juan Martínez Flores que lleva al momento 39.6 por ciento de las preferencias, es decir, 34 mil 236 votos.



CHACALTIANGUIS



Bertha Isabel Muñoz Torres, de MORENA y aliados sería la alcaldesa con 2 mil 433 votos a su favor.



CHICONQUIACO



La alianza de MORENA con el Verde y el PT llevó al triunfo a Luis Silvestre Morales Viveros, quien cuenta con 4 mil 16 votos.



CHINAMECA



El municipio sureño estará en manos de la alianza MORENA-Verde-PT con Ramiro Alemán Valencia, que según el PREP, lleva 2 mil 932 votos.



LAS CHOAPAS



El otrora bastión de la familia Tronco ahora estará en manos de Mariela Hernández García, abanderada de la alianza MORENA-Verde-PT, con 16 mil 245 votos.



EMILIANO ZAPATA



Erick Ruiz Hernández, abanderado de la alianza de MORENA, logró revertir la tendencia favorable en un inicio de Renato Alarcón Guevara y ahora se enfila a ser el siguiente presidente municipal con 8 mil 333 votos.



FORTIN



Gerardo Rosales Victoria, de la alianza de MORENA obtuvo 13 mil 194 votos, que lo ubican como el ganador de la contienda.



IXHUATLÁN DEL CAFÉ



Dora Angélica Galicia Contreras, de la alianza de MORENA-Verde-PT triunfó con 4 mil 204 votos a su favor.



GUTIÉRREZ ZAMORA



Frans Aparicio Reyes, de MORENA y aliados obtuvo 4 mil 293 votos.



HUATUSCO



Ventura Demuner Torres, de la alianza de MORENA ha obtenido 10 mil 786 votos.



HUEYAPAN DE OCAMPO



Juan Gómez Martínez, abanderado de la alianza de MORENA lleva un acumulado de 8 mil 553 votos.



HUILOAPAN DE CUAUHTEMOC



Lizeth Méndez Rosas, candidata de la alianza de MORENA lleva mil 31 votos a su favor.



IXHUATLÁN DEL SURESTE



Fabián de Jesús Cruz Hernández, de la alianza de MORENA lleva la delantera con mil 585 votos.



IXTACZOQUITLÁN



El diputado local de MORENA, Augusto Nahúm Álvarez Pellico contendió solo con su partido, lo que no fue impedimento para que lograra 8 mil 625 votos que lo colocan a la cabeza.



JALACINGO



Roberto Perdomo Chino, de la alianza de MORENA logró 4 mil 908 votos a su favor y será el siguiente alcalde.



XALAPA



Ricardo Ahued Bardahuil, el abanderado de MORENA-Verde-PT es uno de los candidatos con mayor ventaja sobre su más cercano contrincante. Lleva 111 mil 330 votos.



JÁLTIPAN



En este municipio, donde el PAN ha gobernado, ahora la presidencia municipal estará en manos de la alianza de MORENA con Jesús Miguel Pérez Toto, que acumula 6 mil 162 votos.



JUCHIQUE DE FERRER



Cruz Ulises Cuevas Hernández, abanderado de la Alianza Juntos Haremos Historia es el ganador de la contienda con 4 mil 143 sufragios.



MARTÍNEZ DE LA TORRE



Con Rodrigo Calderón Salas, de la alianza de MORENA, se tumba ese bastión del PAN y con 20 mil 153 votos, el abanderado de esta coalición se coloca en primer lugar.



MEDELLÍN DE BRAVO



El municipio que antes perteneció a la oposición, ahora será de MORENA y sus aliados y gobernará ahí Marcos Isleño Andrade, quien lleva 11 mil 918 votos.



MINATITLÁN



La diputada federal de MORENA con licencia, Carmen Medel Palma, aventaja en el municipio sureño con la coalición, a la que le ha dado 34 mil 518 votos.



MISANTLA



Javier Hernández Candanedo lleva una clara ventaja para la coalición Juntos Haremos Historia, con 11 mil 223 votos.



MIXTLA DE ALTAMIRANO



Con Norma Estela Hernández Sánchez, de la coalición Juntos Haremos Historia, se cuentan al momento 2 mil 576 votos a su favor.



NAOLINCO



El vecino de Xalapa también será gobernado por la alianza de MORENA. Luis Manuel Montero Hernández acumula 3 mil 378 votos que le dan el triunfo.



NOGALES



Ernesto Torres Navarro, de MORENA y aliados acumula 6 mil 694 votos.



OTATITLÁN



Olga Jared Manzanilla Medina de la alianza Verde-PT y MORENA obtuvo mil 052 votos y se enlista como la siguiente alcaldesa



PANUCO



El bastión de los García Guzmán se perdió y ahora la alianza de MORENA, con Oscar Guzmán de Paz gobernará los próximos años. El candidato obtuvo 23 mil 981 votos.



PAPANTLA



El diputado con licencia Eric Domínguez Vázquez, de la alianza de MORENA obtuvo 31 mil 215 votos.



PASO DEL MACHO



Blanca Estela Hernández Rodríguez del Verde, PT y MORENA se adueñó de 5 mil 165 votos.



PASO DE OVEJAS



Mario Mafara Ramírez, de la alianza de MORENA obtuvo 4 mil 261 votos y es el virtual ganador de la contienda.



PLATON SANCHEZ



Guilebaldo Flores López, de la alianza Juntos Haremos Historia se adjudicó el triunfo con 4 mil 336 votos.



PLAYA VICENTE



Urbano Bautista López, de la alianza oficialista obtuvo el triunfo con 8 mil 374 votos.



POZA RICA DE HIDALGO



Fernando Remes Garza, de la alianza de MORENA, el Verde y el PT ganó con al menos 37 mil 478 votos.



PUEBLO VIEJO



Valeria Nieto Reynoso, del Verde-PT-MORENA, obtuvo 10 mil 273 votos.



PUENTE NACIONAL



Roberto Montiel Montiel, igualmente de la alianza oficialista, se llevó el triunfo con 3 mil 260 votos.



RIO BLANCO



Ricardo Pérez García, de la alianza de MORENA alcanzó a ganar con 6 mil 993 votos.



SAN ANDRÉS TUXTLA



María Elena Solana Calzada, de la alianza oficialista, logró el triunfo con 24 mil 320 votos.



SAN JUAN EVANGELISTA



Justino Guillén Lagunes obtuvo 10 mil 489 votos que suman un municipio más a la larga lista que se ha adjudicado la alianza oficial.



SOCONUSCO



Con 3 mil 837 votos, Cuauhtémoc Baruch Custodio le arrancó este bastión al PAN.



SOCHIAPA



Elizabeth Reyes Morales obtuvo mil 542 votos, postulada por MORENA y aliados.



SOLEDAD DE DOBLADO



Arantxa Lizbeth Zamitiz Sosa, de la alianza oficialista, logró el triunfo con 4 mil 849 votos.



TANTIMA



Rosalía Muñoz Mendo, de MORENA y aliados, ganó con 3 mil 480 votos.



TLALCHICHILCO



Nancy Rueda Hernández de la alianza de MORENA obtuvo 2 mil 570 votos.



TLAPACOYAN



Salvador Murrieta Moreno, de la alianza de MORENA sacó 6 mil 659 sufragios.



TECOLUTLA



Gabriela Valdez Santes, de MORENA y aliados logró una votación de 3 mil 224 sufragios que la colocan a la cabeza de la contienda.



TEPETLÁN



Leonardo Daniel Aguilar Hernández de MORENA, Verde y PT se adjudicó el triunfo con 2 mil 658 sufragios a su favor.



TENOCHTITLAN



Fernando Sánchez Hernández, de MORENA y aliados ganó con mil 591 votos.



TEQUILA



Jesús Valencia Morales, de MORENA y sus aliados, logró un triunfo con 2 mil 927 votos.



TEXHUACAN



La alianza oficialista abanderó a María Regina Calixto Tello, quien para obtener el triunfo, se adjudicó mil 119 votos.



TIERRA BLANCA



Tierra Blanca con Álvaro Gómez Flores es de MORENA y aliados al obtener 16 mil 212 votos.



JOSÉ AZUETA



Giovanny Auli Moo obtuvo 5 mil 450 votos. Fue el abanderado de MORENA y sus aliados.



TOTUTLA



Nora María Acosta Gamboa de MORENA y aliados sacó 4 mil 171 votos.



TUXPAN



El morenista José Manuel Pozos Castro, postulado por la alianza, arrebató el triunfo al PAN, con 15 mil 152 votos.



XICO



La coalición de MORENA y aliados se lleva Xico con una votación de 7 mil 219 sufragios a favor de Luis Yoval Maldonado.



ZONGOLICA



Benito Aguas Atláhuac de MORENA y aliados aventaja en la serranía, con 11 mil 402 votos.



NANCHITAL



Esmeralda Mora Zamudio le da un municipio más a MORENA, al haber ganado la elección con al menos 3 mil 94 votos.



AGUA DULCE



Con José Noé Castillo Olvera, MORENA y sus aliados retendría su bastión del sur de la entidad, pues con 7 mil 890 votos, seguirían controlando el municipio.



Triunfos de MORENA



Por sí solo, el partido de Andrés Manuel López Obrador tendrá a su cargo la administración de estos 18 municipios, casi la misma cantidad que las elecciones pasadas cuando triunfó en 17 ayuntamientos.



ACTOPAN



Con 5 mil 306 votos, el triunfo fue para María Esther López Callejas, diputada local con licencia de MORENA, es decir, el 25.6 por ciento.



ÁNGEL R. CABADA



En el municipio actualmente gobernado por el PRD ahora será dirigido por MORENA con Julio César García Machucho, quien obtuvo 6 mil 47 votos.



CATEMACO



El 51 por ciento de la votación fue para Juan José Rosario Morales de MORENA, con un aproximado de 11 mil 540 votos, lo que lo convierte en el candidato ganador.



COSAMALOAPAN



El municipio de la cuenca será gobernado por Gustavo Senties Hernández, abanderado de MORENA quien obtuvo 7 mil 670 votos.



ISLA



Abelino Barrientos Castro de MORENA, aventaja la elección con 4 mil 433 votos.



LERDO DE TEJADA



Jorge Fabián Cárdenas Sosa, que compitió solo con MORENA, logró una votación de 4 mil 463 sufragios.



MANLIO FABIO ALTAMIRANO



Con la sola participación de MORENA, Ana Lilia Arrieta Gutiérrez ha resultado triunfadora con 2 mil 574 votos.



OMEALCA



Abanderada solo por MORENA, Nallely Cortés Jiménez se perfila como la nueva alcaldesa al alcanzar 5 mil 31 votos.



SAYULA DE ALEMÁN



Lorena Sánchez Vargas, de MORENA, logró triunfar con 6 mil 508 votos.



TAMIAHUA



Linda Guadalupe Rodríguez Torres, abanderada de MORENA sacó alrededor de 3 mil 123 votos.



TAMPICO ALTO



Postulada por MORENA, Vanessa López Rangel obtuvo 2 mil 736 votos.



TEXCATEPEC



Amalia Sánchez Alonso, postulada por MORENA, llegó al triunfo con mil 598 votos.



TLALNELHUAYOCAN



De MORENA, Fanny Alejandra Muñoz Alfonso obtuvo 3 mil 987 votos.



TUXTILLA



Leidy del Carmen Vergara Andrade, de MORENA, obtuvo 990 votos.



TRES VALLES



Zulema Aguilar García, de MORENA, aventaja la elección con 6 mil 178 votos.



EL HIGO



Gustavo Adolfo García Sánchez, quien contendió por MORENA acumula 2 mil 622 votos a su favor y se ubica como el ganador de la contienda.



TATAHUICAPAN



Eusebio González Hernández, de MORENA, aventaja la elección con 2 mil 672 votos.



Triunfos del Partido del Trabajo



El aliado de MORENA alcanzó 6 posiciones, principalmente en municipios pequeños, donde los sufragios a su favor no superaron los 2 mil; esto representa que también incrementó su presencia, pues en la elección pasada solo tuvo 3 ayuntamientos.



ACATLÁN



Aquilino Rodríguez Sánchez, del Partido del Trabajo (PT) ganó con 531 votos con las cuatro actas computadas; en porcentaje se llevó el 23.3 por ciento de las preferencias.



CHUMATLÁN



Con el Partido del Trabajo, que compitió solo, Ezequiel Espinoza Salazar sería el futuro alcalde con una ventaja de mil 107 votos.



JESÚS CARRANZA



Pasiano Rueda Canseco, del Partido del Trabajo ha obtenido el triunfo en esta demarcación, con 2 mil 761 votos.



TLACOJALPAN



Francisco Javier Carvajal Ochoa, del PT obtuvo 759 votos.



TEOCELO



Isaac Alberto Anell Reyes, del PT se queda con este municipio al obtener 3 mil 894 votos.



TOMATLÁN



Antonio Flores Cancino, del PT sacó una votación de mil 331 sufragios.



Triunfos del PVEM



El Verde Ecologista no ganó municipios de gran calado, pero sus candidatos en solitario lograron adjudicarse 10 ciudades, cinco menos que la elección pasada, donde tuvo 15 ayuntamientos.



CHALMA



Jorge Flores Lara, del Partido Verde lleva la delantera en Chalma, con 2 mil 23 votos.



CERRO AZUL



El Verde Ecologista se quedaría con este municipio. Su candidato Francisco Javier Medina del Ángel obtuvo el 32 por ciento de las preferencias, 3 mil 389 votos.



CHOCAMÁN



Ernesto Ruiz García, candidato del Verde Ecologista aventaja en el municipio con un promedio de 2 mil 750 votos.



ESPINAL



Este municipio correspondería para el abanderado del Partido Verde, Paulino Roberto Salinas Salgado, quien aventaja con 6 mil 20 votos.



ILAMATLÁN



Abad Tadeo Cortés, del Verde Ecologista tiene una clara ventaja con 2 mil 72 votos.



JILOTEPEC



Balbino Castillo Murrieta, del Verde Ecologista se perfila virtual ganador con mil 699 votos.



NARANJOS AMATLÁN



El Partido Verde, con José Luis Banda Cruz se impuso con 3 mil 971 votos.



OZULUAMA



Del Partido Verde, Agustín Ramos Hernández es el ganador con 4 mil 579 votos.



TEZONAPA



Claudia Rosales Colina del Partido Verde resultó triunfadora con 6 mil 282 votos.



VEGA DE ALATORRE



Milen Cuevas Domínguez del Partido Verde ganó con 3 mil 497 votos.



*Alianza PAN-PRI-PRD*



La alianza opositora se queda con menos del 50 por ciento de los municipios que logró la coalición oficialista, pues, aunque el PAN se alió al PRI y al PRD, no sirvió de mucho al quedarse solo con 21 municipios.



ACAYUCAN



La alianza PAN-PRI-PRD le dio el triunfo en Acayucan a Rosalba Rodríguez Rodríguez, quien obtuvo, con el 100 por ciento de actas capturadas, 14 mil 427 votos, el 39 por ciento del total.



ALVARADO



La tendencia en Alvarado, aunque da el triunfo a la alianza opositora y su abanderado Octavio Jaime Ruiz Barroso, con 6 mil 203 votos, la contrincante, de MORENA y aliados, Lizette Álvarez Vera tiene 6 mil 181.



BANDERILLA



David Sangabriel Bonilla, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD obtuvo 3 mil 901 votos lo que lo coloca como el virtual ganador de esta elección.



CALCAHUALCO



Guadalupe Rosas Carrillo, de la alianza opositora encabezada por el PAN obtuvo 2 mil 489 votos, con lo que es la virtual triunfadora.



COSOLEACAQUE



Cosoleacaque, el municipio que ha estado en manos de los Vázquez Parissi seguirá siendo gobernado por los hermanos y la alianza opositora; actualmente liderado por Ponciano, próximamente pasará a manos de Ponciano que lleva un 63 por ciento de las preferencias, alrededor de 29 mil 456 votos.



CHICONTEPEC



Este municipio sería gobernado por la alianza opositora a través de Armando Fernández de la Cruz, quien lleva 10 mil 864 votos.



HUAYACOCOTLA



Manuel Lemus Salazar de la alianza del PAN ha resultado el ganador con 5 mil 693 votos.



IXHUATLANCILLO



Fernando Ochoa Vergara, abanderado de la alianza del PAN-PRI-PRD logró la mayoría de los votos con 2 mil 554, que lo impulsan como el virtual ganador.



MARIANO ESCOBEDO



María Guadalupe Durán Alcántara, de la alianza Va por Veracruz se posiciona, con 7 mil 395 votos como la virtual ganadora de la contienda.



MECAYAPAN



Antonio Cervantes Vargas, del PAN y aliados acumula 3 mil 678 votos y conserva el territorio.



NARANJAL



Aleida Tepepa Márquez, de la alianza opositora que encabeza el PAN, lleva hasta ahora la ventaja con 603 votos.



ORIZABA



Juan Manuel Diez Francos sigue conservando su posición para ocupar la silla municipal y se mantiene con 34 mil 98 votos, abanderado por el PAN y aliados.



PEROTE



Delfino Ortega Martínez, de la alianza opositora ganó con una amplia ventaja, por 10 mil 327 votos.



SANTIAGO TUXTLA



Brianda Kristel Hernández Topete, del PAN-PRI-PRD obtuvo el triunfo mediante 8 mil 89 votos.



SOTEAPAN



Rafael Hernández Hernández, del PAN-PRI-PRD se erige como ganador al lograr 7 mil 140 votos.



SAN RAFAEL



Héctor Lagunes Reyes, del PAN-PRD-PRI tiene una holgada diferencia con los aliados de MORENA y con 6 mil 667 votos, está a la cabeza.



SANTIAGO SOCHIAPAN



María Isela López Alvarez, de la alianza del PAN aventaja con 2 mil 429 votos y se perfila como la nueva alcaldesa.



TATATILA



La alianza opositora postuló en esta demarcación a María Luisa Salazar Marín quien ganó con mil 221 votos.



TIHUATLÁN



Leobardo Gómez González, de la alianza opositora logró una votación de 17 mil 598 sufragios.



VERACRUZ



Aunque la elección es muy cerrada, el puerto de Veracruz le brinda una ligera ventaja a Patricia Lobeira Rodríguez, de la coalición del PAN, con 93 mil 97 votos.



ZOZOCOLCO DE HIDALGO



La alianza del PAN con el PRI y PRD aventaja en Zozocolco, donde el candidato Serafín Pérez Carmona lleva 3 mil 936 votos.



Triunfos del PAN



Por sí solo, Acción Nacional administrará 13 municipios. Este representa el peor descalabro en la historia reciente del PAN, pues la administración que terminará en unos meses le cedió 66 lugares, y ahora deberá conformarse con haber dejado ir 53 ayuntamientos.



BOCA DEL RÍO



El bastión yunista se mantiene de la mano de Juan Manuel de Unanue Abascal quien contendió solo bajo las siglas del PAN y que obtuvo 35 mil 788 votos, es decir, el 56.6 por ciento de las preferencias.



CASTILLO DE TEAYO



El Partido Acción Nacional gobernaría el municipio con Esteban Ávila Hernández, quien resultó ganador con mil 948 votos.



COAHUITLÁN



Roberto Francisco García, del PAN, se perfila como el virtual presidente municipal, al haber alcanzado una votación de 2 mil 383 sufragios.



COTAXTLA



De la mano de José Saturnino Beltrán Vásquez, el Partido Acción Nacional es el vencedor, con 5 mil 569 votos, o lo que es lo mismo, el 45.6 por ciento de las preferencias.



CHINAMPA



Gabriel Morelos Francisco, del Partido Acción Nacional aventaja en Chinampa con 4 mil 867 votos a su favor.



LA PERLA



Ruth García Meza, del PAN, se hizo de 5 mil 167 votos.



TANTOYUCA



Jesús Guzmán Avilés, quien contendió solo con las siglas del PAN, retuvo el bastión azul con 20 mil 175 votos.



TEHUIPANGO



Francisco Quiahua Calihua, abanderado del PAN, obtuvo el triunfo con 4 mil 912 votos.



TLALIXCOYAN



Elvia Illescas Loyo del PAN se llevó el triunfo con 3 mil 654 votos.



XOXOCOTLA



Celsa Rosales Carvajal, del PAN, aventaja la elección con mil 18 votos.



ZENTLA



Aunque en este municipio hay una ligera ventaja a favor del PAN en la figura de Rafael López Hernández frente a la coalición Juntos Haremos Historia, esta es muy pequeña; al momento el albiazul lleva 2 mil 139 votos.



ZONTECOMATLÁN



Adrián Feliciano Martínez, que compitió solo con el PAN es el virtual ganador de la elección con 2 mil 835 votos.



UXPANAPA



Alonso Jaimes Ayala, del PAN, habría ganado la contienda con 3 mil 106 votos.



Triunfos del PRD



El Sol Azteca perdió 38 municipios y ahora solo gobernará 5, perdiendo toda fuerza política y colocándose como uno de los partidos que menos ayuntamientos obtuvo en solitario.



ALPATLAHUAC



El Partido de la Revolución Democrática (PRD) gobernaría este municipio aledaño a Huatusco pues el candidato Leonel Sánchez Reyes obtuvo el 45.4 por ciento de las preferencias, un aproximado de 2 mil 258 votos.



COLIPA



El PRD, con Gabriela Alejandra Ortega Molina se llevó el municipio al acumular 2 mil 77 votos, más del 52 por ciento de la aceptación.



IXCATEPEC



Efraín Pérez Cruz, del PRD lleva al momento 2 mil 250 votos, al participar solo en la contienda por el sol azteca.



NAUTLA



Con el PRD, Miguel Verjel Vázquez se posiciona como el favorito para ocupar la alcaldía, con mil 733 votos al momento.



ZACUALPAN



Fernando Luna Solís del PRD es el candidato ganador de este municipio con 2 mil 119 votos, el 51.5 por ciento de las preferencias.



Triunfos del PRI



El Revolucionario Institucional se colocó muy por encima del PAN al competir solo, logrando 22 posiciones, casi el mismo número que logró con la alianza opositora; aun así, perdió 10 ayuntamientos comparado con la elección de 2018, donde obtuvo 32 posiciones.



ALTOTONGA



El Partido Revolucionario Institucional (PRI) triunfó en el municipio de la zona centro de la entidad con Juan Ignacio Vladimir Morales Guevara, quien sacó 4 mil 191 votos, poco más del 15 por ciento de las preferencias.



ATZALAN



El PRI, con una votación de 9 mil 181 sufragios para su abanderado, Carlos García Domínguez, sería el virtual ganador de esta contienda.



ATLAHUILCO



El municipio enclavado en la zona serrana, sería gobernado por el Revolucionario Institucional de la mano de Jaime Rosales Vázquez, quien ha obtenido mil 745 votos.



TLALTETELA



Igualmente, en este municipio el PRI gobernaría: el candidato Víctor Manuel Rosales Rosales obtuvo 2 mil 431 votos.



AYAHUALULCO



Nuevamente, el Revolucionario Institucional se coloca a la cabeza de la contienda con 4 mil 673 votos a favor de su candidato, José Arturo Morales Rosas.



BENITO JUÁREZ



Samuel Arreola Argüelles, del PRI es el candidato con más votos en esta elección, con 2 mil 468 sufragios a su favor.



CARRILLO PUERTO



José Gustavo Jácome Calderón, candidato del PRI mantiene un amplio margen para ser el próximo alcalde, con 3 mil 391 votos.



COMAPA



El PRI obtuvo, a través de León Cantón León 4 mil 321 votos que le dan el triunfo y la futura presidencia municipal-



CUICHAPA



El PRI gobernará el municipio sureño con Juan Manuel Torres Camacho, quien al momento reporta mil 989 votos.



CUITLÁHUAC



En este municipio también se perfila el triunfo del PRI, con Martín Rico Martínez, quien lleva 3 mil 427 votos.



CHICONAMEL



El PRI aventaja en este municipio, con su abanderado Luis Alberto Azuara Corona, quien al momento lleva mil 407 votos.



CHONTLA



Néstor Enrique Sosa Peña del PRI lleva la delantera con mil 931 votos.



IXHUACÁN DE LOS REYES



El abanderado del PRI, Fortunato Ruiz Vargas se ha erigido al momento como el ganador de la elección, al acumular 2 mil 905 votos, poco más del 43 por ciento de las preferencias.



IXHUATLÁN DE MADERO



Como el municipio anterior, también en este el PRI se perfila ganador con Arnulfo Espinoza Tolentino, quien lleva al momento 7 mil 937 votos.



MALTRATA



Leopoldo Delfino Gómez Corona del PRI es el triunfador hasta el momento, con 2 mil 237 votos.



MOLOACÁN



El PRI recuperó este municipio que le había arrebatado MORENA y con Omar Augusto Ricárdez Chong, afianza su regreso; tiene al momento 2 mil 717 votos.



SOLEDAD ATZOMPA



Demetrio Cruz de Jesús, postulado por el PRI logró un triunfo con 4 mil 237 votos.



TAMALÍN



Erika Burgos Cenobio, con mil 440 votos, se perfila como la próxima alcaldesa postulada por el PRI.



TEPATLAXCO



Con mil 659 votos, Juan Francisco Peralta Rivera del PRI es el vencedor de la contienda.



TONAYAN



El PRI se quedó con este municipio de la mano de Gildardo Apodaca Quiñones, con mil 372 votos.



YANGA



Fernando Nicolás Gordillo Torres del PRI lleva hasta el momento 2 mil 647 votos que representan el 28.4 por ciento de las preferencias.



CARLOS A. CARRILLO



Onán Hernández López, del PRI sería el nuevo alcalde con una votación alcanzada al momento de 4 mil 813 sufragios.



Triunfos de Movimiento Ciudadano



Una de las grandes sorpresas también la dio Movimiento Ciudadano (MC), que en esta elección obtuvo la administración de 18 ayuntamientos, el doble del proceso electoral pasado, donde tenía 9 municipios.



LA ANTIGUA



Movimiento Ciudadano se ha colocado como el triunfador con Adolfo Carrión Carrillo que lleva 4 mil 381 votos; pero, la alianza de MORENA se coloca en segundo lugar con 4 mil 238 sufragios, por lo que no puede estimarse aún una tendencia de ventaja clara con uno y otro.



ATZACAN



Movimiento Ciudadano con su abanderado Israel Raymundo Solano Jiménez gobernaría el municipio al obtener 2 mil 378 votos.



CAZONES DE HERRERA



Remigio Tovar Tovar de MC, quien fuera asesinado a unas horas de la elección, fue el candidato más votado en esta demarcación, con 5 mil 468 votos.



COSAUTLÁN DE CARVAJAL



Movimiento Ciudadano se perfila en este municipio con mil 310 votos a favor de su abanderado, José Antonio Valdivia Huerta.



COSCOMATEPEC



Igualmente, en este municipio MC afianzaría su fuerza con 8 mil 69 votos para su candidato, José Luis Alonso Juárez.



COYUTLA



José Benito Picazo Pérez, integrante de la familia que por años ha gobernado esa zona, será el próximo alcalde de Movimiento Ciudadano, al obtener 5 mil 514 votos.



FILOMENO MATA



Movimiento Ciudadano se apunta otro municipio con Miguel Jerónimo Vega quien obtuvo 2 mil 672 votos.



JALCOMULCO



David Meza Hernández, de Movimiento Ciudadano se llevó mil 63 votos.



JUAN RODRÍGUEZ CLARA



Erick Domínguez Bárcenas, de Movimiento Ciudadano ha sido el que más votos tuvo, con 5 mil 348 de manera preliminar.



MECATLÁN



Movimiento Ciudadano logra otra posición con Bonifacio Antonio Sosa, quien acumula al momento mil 623 votos.



LAS MINAS



Humberto Udiel Olano Carballo de Movimiento Ciudadano se adjudica el triunfo con mil 6 votos.



OLUTA



Mauricio Alarcón Castillo, de Movimiento Ciudadano se mantiene como el favorito con 3 mil 50 votos.



LOS REYES



Lucio Tetla Tezoco, de Movimiento Ciudadano dio un municipio más a su partido, al lograr el triunfo con mil 326 votos.



SALTABARRANCA



Manuel Dionicio Rojas Montane de Movimiento Ciudadano sumó otro municipio al ganar en este con 791 votos.



TEPETZINTLA



Roberto Miguel Galván le dio un municipio más a Movimiento Ciudadano, al obtener 3 mil 469 votos.



TLACOTALPAN



Luis Medina Aguirre de Movimiento Ciudadano logró el triunfo con 2 mil 462 votos.



TLILAPAN



Jaime López Montalvo de Movimiento Ciudadano obtuvo aquí 942 votos que le dieron el triunfo.



YECUATLA



Edgar Jiménez Pérez de Movimiento Ciudadano ha logrado 2 mil 909 votos, el 46.2 por ciento.



Triunfos de Redes Sociales Progresistas (RSP)



En su debut como partido en Veracruz, RSP se adjudica 6 posiciones en el mapa político de la entidad.



ACAJETE



En el municipio cercano a la capital del Estado, al término del cómputo de las 12 actas, el triunfo se lo lleva el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), cuyo abanderado Salvador Hernández Hernández obtuvo mil 182 votos, el 21,9 por ciento de la votación.



ACULTZINGO



Por Redes Sociales Progresistas (RSP), Luis Alfredo Cruz López ha obtenido al momento 4 mil 47 sufragios para erigirse como próximo alcalde, el 39.9 por ciento de las preferencias.



AQUILA



Inocencio Ramírez Limón, de Redes Sociales Progresistas estaría siendo el próximo presidente municipal con 672 votos.



PAJAPAN



En la zona serrana del sur del estado, Claudio Trujillo Cruz de RSP obtuvo la mayoría con 2 mil 815 votos.



RAFAEL LUCIO



Damián Hernández Hernández, de Redes Sociales Progresistas se erigió como el ganador con mil 580 sufragios.



TLACOLULAN



Raúl Velasco Hernández, de Redes Sociales Progresistas se llevó 2 mil 919 votos.



Triunfos de Podemos



También recién estrenado, el partido se queda con 5 ayuntamientos.



APAZAPAN



Podemos, el partido de reciente creación en la entidad llevó como abanderado a Gustavo Flores Colorado quien hasta el momento se coloca como el virtual ganador de la contienda, con mil 12 votos a su favor.



ATOYAC



Carlos Alberto Ventura de la Paz se perfila como el futuro alcalde, abanderado por el partido Podemos, y con una votación de 2 mil 361 sufragios.



TANCOCO



Por el Partido Podemos, Celerino Hernández Mena obtuvo mil 308 votos que le dieron el triunfo.



TLACOTEPEC DE MEJIA



Podemos, con 875 votos a Francisco Murillo López se queda con este municipio.



TLAQUILPA



Podemos se queda con este municipio al obtener su candidato, Otilio Salas Cervantes, mil 200 votos.



Triunfos de Todos por Veracruz



También, a la par de partidos que antes fueron fuertes, se adjudican 5 municipios.



IGNACIO DE LA LLAVE



Andrés Chacón Hernández de Todos por Veracruz tiene una ventaja superior al 50 por ciento, con más de 5 mil 88 votos.



LANDERO Y COSS



Todos por Veracruz, de la mano de Pablo Domínguez Martínez ha resultado el candidato con más votos, 582 al momento.



SAN ANDRÉS TENEJAPAN



Armando Álvarez Morales, con 367 votos alcanzó el triunfo para él y su partido Todos por Veracruz



TEXISTEPEC



José Luis Flores Subiaur de Todos por Veracruz ganó con 4 mil 185 votos.



ÚRSULO GALVÁN



Eder Jero Hernández Lara de Todos por Veracruz logró triunfar con 3 mil 353 votos.



Triunfos de Fuerza por México



Dando igualmente la sorpresa, Fuerza por México gobernaría, en 7 ayuntamientos.



COXQUIHUI



El abanderado de Fuerza por México, Fernando Pérez Vega se erige como el triunfador con alrededor de 513 votos.



MAGDALENA



Aarón Mixteco Coyohua de Fuerza por México ha salido avante de las elecciones y aunque son 673 votos los que obtuvo, son suficientes para el triunfo.



MIAHUATLÁN



Fuerza por México, con Héctor Oscar Suárez Sánchez lleva mil 63 votos, suficientes al momento para gobernar.



RAFAEL DELGADO



Isauro Ambrosio Tocohua, de Fuerza por México ganó con mil 624 votos.



TENAMPA



Fuerza por México acumuló otro municipio con Gloria Sánchez Reyes, quien obtuvo 2 mil 42 votos.



VILLA ALDAMA



Aristeo Cruz Romero obtuvo 357 votos, suficientes para que él y su partido, Fuerza por México gobiernen en ese municipio.



ZARAGOZA



La diferencia menor a un punto entre los dos primeros contrincantes, mantiene por el momento con una ligera ventaja a Miguel Ángel Grajales Martínez, de Fuerza por México, con mil 259 votos.



Triunfos de Unidad Ciudadana



Se queda con 4 municipios, siendo:



IXMATLAHUACAN



Raúl Andrade González, del partido Unidad Ciudadana obtuvo mil 478 votos que, con el 42.6 por ciento de las preferencias, le han dado la ventaja.



CITLALTEPETL



El municipio de la zona centro de la entidad, sería para Unidad Ciudadana y su abanderado Cirilo Doroteo Esteban, quien sacó mil 833 votos.



JAMAPA



Víctor Enedino Morales Castro de Unidad Ciudadana habría obtenido 812 votos, suficientes para otorgarle el triunfo.



LAS VIGAS DE RAMIREZ



En este municipio, José de Jesús Landa Hernández, de Unidad Ciudadana logró alrededor de 2 mil 261 votos que le dieron el triunfo.



Triunfos del Partido Encuentro Solidario (PES)



Encuentro Social se rehúsa a extinguirse y logra 2 posiciones en el sur y norte del estado, perdiendo 4 en relación con el proceso anterior.



HIDALGOTITLÁN



Javier Valladares Agustín del Partido Encuentro Social (PES) logró 2 mil 267 votos a su favor y se perfila como el ganador.



TEMPOAL



Néstor Rodolfo Rivera Pérez, del PES se proclamó ganador con 6 mil 492 votos.



Triunfo del partido Cardenista



Uno de los partidos pequeños se quedará con la administración de un solo municipio, aunque podría desaparecer-



OTEAPAN



Jairo César Martínez González, del Partido Cardenista se llevó una votación de mil 945 sufragios.