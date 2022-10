El ORFIS está bajo ataque, considera PAN

La secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Montserrat Ortega Ruiz, afirmó que “sí se mira mucho un ataque” hacia la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, quien ha sido objeto de cuestionamientos desde el Congreso local luego de la presentación de los Informes de la Cuenta Pública 2021.“Yo creo que sí se mira mucho un ataque. Desconozco a qué se deba. No estoy en su grupo, ni en esa cuestión política, pero yo creo que aquí ella, como Auditora, tiene todo su derecho de estar fiscalizando las cuentas públicas”, expresó.Ortega Ruiz recordó que ella fue impulsada por MORENA y en su momento la bancada del blanquiazul, cuando fue diputada, avaló su nombramiento en el cargo por considerar que era una persona “imparcial”.“Yo no sé qué está pasando allí. Creo que entre la Oficina del Gobernador y el otro grupo de MORENA, y fue impulsada por MORENA y en su momento la apoyamos los diputados por considerar que es una persona imparcial. (...) No sé qué está pasando con la Auditora”, expresó.Consideró que “deberían ser sumamente serios” y si a la funcionaria constantemente le están regresando los informes que presenta deberían estudiar “el fondo” del asunto.“Desafortunadamente no alcanzo a conocer si está siendo impedida en su cargo. En caso de que sí esté siendo obstruida, ella tiene todas las herramientas para hacerlo. No conozco, vuelo a repetir, muy de cerca qué es lo que está viviendo”, reiteró la panista.