El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, una experiencia única desde Bioaxis

Nadar en aguas color turquesa, caminar en arena blanca, sumergirte en el océano para bucear entre jardines de corales blandos, arrecifes, cuevas, cantiles y pendientes profundas. Disfrutar del sol, de las manadas de delfines que pasan por aquí durante el mes de abril y ver el atardecer, con el cielo lleno de parvadas de aves migratorias, en el corredor más importante del Continente.Las personas que han vivido esta experiencia, nos dice el biólogo marino Marcos Rangel Ávalos, exclaman maravillados: “¡No puedo creer que esto sea Veracruz!”. “La verdad, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano es una maravilla, un paraíso, una experiencia única”, indica.Director de “Bioaxis, Servicios Ambientales”, una empresa dedicada a la investigación, a la educación, a la eco-cultura o eco-turismo, a la supervisión ambiental marina, a la asistencia técnica submarina y al seguimiento ambiental de Proyectos costeros y marinos, Marcos Alberto Rangel Ávalos nos cuenta en entrevista lo maravillados que se van muchas personas de Veracruz, de otros Estados o países, al conocer la biodiversidad y riqueza que posee nuestro Estado.“A nosotros nos sorprende que hemos tenido clientes, jarochos y jarochas, señoras de ochenta años que nos dicen: ‘en mi vida me he acercado al arrecife, no conozco ni la Isla de Enmedio; cuando era niña iba a la Isla de Sacrificios pero no conocía otra isla que fuera de Veracruz’. ¡Imagínate!”.AQUÍ NOS VOLVEREMOS A ENCONTRARDetenido por la pandemia del coronavirus COVID-19, en los recorridos que realiza en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano pero atendiendo otros proyectos de la empresa, Marcos Rangel nos dice que aquí, en esta importante región de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, nos volveremos a encontrar cuando termine la pandemia.—¿Cómo surge Bioaxis Servicios Ambientales? ¿Es un reto la combinación de turismo y medio ambiente?Desde el Fraccionamiento Hacienda Sotavento en el puerto de Veracruz, Marcos Rangel reconoce que sí.“Surgimos como una empresa dedicada a divulgar la ciencia y poco a poco nos hemos ido encaminando a los recursos marinos, costeros, de Veracruz particularmente”.Dice que la tendencia en las últimas décadas es que las zonas de playas se vuelvan más visitadas. “Mucha gente migra de la ciudad a la playa porque quiere tener ese beneficio de disfrutar del sol, de la playa, de tener una vista impresionante desde un departamento o condominio al lado de la playa, entonces Veracruz no está exento de ese crecimiento”.Sin embargo, en la búsqueda del equilibrio entre desarrollo y conservación ambiental, “al lado de un grupo de amigos notamos que la gente no puede conservar algo que no conoce, que no comprende”.“Este grupo de locos que nos hemos reunido estamos convencidos de que la gente, para conservar algo, necesita conocerlo y es ahí donde estamos trabajando con mucha divulgación”, refiere.“En Bioaxis queremos sembrar desde preescolar, en las niñas y los niños, esta semilla de la importancia del lugar donde vivimos y cómo conservarlo”.“En los últimos años, la gente ha venido despertando al interés de proteger al medio ambiente, aunque también hay extremos de quienes quieren que no se toque nada, sin embargo, creemos que el desarrollo humano debe ir de la mano del desarrollo del entorno”.“Nosotros creemos que sí se puede generar esa conciencia de disfrutar del medio ambiente, cuidando siempre el impacto que se tendrá”.VERACRUZ, UN ESTADO MUY RICOVeracruz es un Estado muy rico, reconoce el biólogo marino. En estos días, que la gente se ha quedado en casa y los días amanecen más despejados, desde la orilla de la playa del puerto se puede ver el Pico de Orizaba.“Tenemos esta zona costera muy corta, la montaña muy cerca, entonces en Los Tuxtlas tienes el Volcán de San Martín, la sierra de Santa Martha, todo está cerquita con diferentes ecosistemas que se conectan entre sí: manglar, duna, selva, arrecifes, todo está conectado. Nada está aislado”.“Nosotros lo que queremos es que la gente aprenda que puede disfrutar los entornos, puede convivir con ellos pero de una manera consciente y que sepan que sus actividades tienen impacto”.ECO CULTURAHa buscado afianzar su proyecto turístico —no el más importante ni el más rentable de Bioaxis, señala— en la “eco-cultura”, más que en el “eco-turismo”.“Hay gente que tiene turismo de naturaleza, turismo alternativo, ecoturismo pero nosotros queremos que la gente desde que nos contrata tenga una idea de que van a aprender, se van a divertir pero van a aprender”, enfatiza.Su caso más exitoso hasta ahorita es la Isla de Enmedio.“La arena blanca de esa isla te transporta de inmediato al Caribe, a la Riviera Maya. Te sientes en una isla del Caribe, del Atlántico pero mucha gente ni siquiera se imagina por qué esta arena tan blanca, por qué el contraste de la arena blanca de la Isla de Enmedio con la arena negrita o café de las playas de Antón Lizardo”.“Es porque el arena de la Isla de Enmedio es carbonato de calcio, derivado de la erosión del arrecife y todo eso le explicamos a la gente y ya cuando la gente lo ve, entienden por qué este lugar es tan distinto”.Dice que las playas de Veracruz, como todas las del país, están contaminadas pero la arena de las playas de Veracruz es de color gris porque su origen es sedimentario, es distinto uno del otro.Lo que Bioaxis busca con sus clientes es interpretar el ambiente, lo que te rodea en una visita.“En un día explicamos desde la función de las abejas hasta el proceso de desove de las tortugas marinas, la conformación de los sistemas arrecifales en Veracruz. Eso es lo que nosotros pretendemos en nuestras actividades turísticas, eco-turísticas y eco-culturales”, señala.“En BioAxis te asesoramos y guiamos para realizar los trámites ante el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y además, te brindamos la información biológica, histórica y cultural para que tu familia y amistades aprovechen al máximo sus actividades en los arrecifes. Realizamos recorridos guiados terrestres y subacuáticos. ¡Somos los únicos!”.SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANOEl Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano es prácticamente una selva submarina, refiere en términos prácticos Marcos Rangel.“El Sistema Arrecifal nos da los mismos servicios que una selva o un bosque y los beneficios ambientales todavía son mayores”.“Un comentario que siempre le hacemos a nuestros clientes es que el 70 u 80 por ciento del oxígeno que respiramos proviene del mar y se quedan asombrados”.“Para empezar, porque nuestro planeta es tres cuartas partes de agua y en el mar se producen estas pequeñas plantas, micro plantas, el fitoplancton que es el que se encarga de producir oxígeno a través del proceso fotosintético y captura del dióxido de carbono, como lo hacen las plantas en tierra”.“La gente tiene que cambiar su perspectiva del mar y verlo como un espacio fundamental para la vida. Con los arrecifes queremos que la gente los use, los aprecie y los conserve”.Marcos Alberto Rangel Ávalos, quien conoce a la perfección el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano porque trabajó ahí durante ocho años al lado de la Directora Elvira Carvajal Hinojosa hasta el 2010, insiste en que mucha gente no sabe que hay arrecifes en Veracruz y cuando los conocen, se van maravillados.Además, comenta que el sector del buceo es pequeño, comparándolo con el Caribe. “Cozumel, llega a tener de mil 500 a 2 mil buzos por día. Aquí en Veracruz, en todo el año el turismo de buceo es de unos diez mil o 15 mil personas. Es muy poco pero es bueno porque de cierta manera no está saturado”.Insistiendo en que se tiene que vivir la experiencia del recorrido en el Parque Arrecifal, dice que hay colonias muy grandes de corales que no se ven en otras partes del mundo, como Florida.“Está el coral cuerno de alce que es un coral importante para el arrecife y que aquí está reproduciéndose muy bien, porque es muy resistente. Según los conocimientos que se han generado, se cree que los arrecifes veracruzanos son mucho más resistentes que los del Caribe, porque han estado sometidos a mucha presión durante muchos siglos y han estado sobreviviendo”.“Es un paraíso para quienes no conocen el Sistema Arrecifal Veracruzano. Puedes conocer islas, arrecifes, cuevas, cantiles y pendientes profundas”.“El Caribe es muy bonito, una planicie de formaciones arrecifales y aquí lo que tú tienes es que un día puedes bucear en un lugar que se llama Catedrales, ahí hay poco coral pero las formaciones son espléndidas y puedes ir al barco El Ruso, que está en el arrecife Anegada de adentro y bucear o nadar en un lugar que se llama colas de gato que es un jardín de corales blandos, de gorgonáceos y así te puedo platicar de infinidad de lugares”.“Puedes ver encallamientos de barcos más o menos antiguos, de 1930 como el Ana Elena y el barco de Valientes, barcos que están dentro del arrecife y que en un día muy claro los puedes ver desde arriba”.“La verdad es que es impresionante, además de la diversidad biológica que tiene. Ahorita todo mundo se fascina por los delfines que han estado subiendo a redes sociales. Se ven muchos delfines, porque es la temporada migratoria, aunque hay algunos que son residentes de la zona”.Además, en algunas ocasiones se puede observar el paso del tiburón ballena, que se llega a acercar a la Isla de Enmedio.También, reitera, el paso de aves migratorias es impresionante, porque estamos en un corredor sumamente importante del Golfo de MéxicoMucha gente, añade Marcos Rangel, cree que Veracruz es solamente sol, playa, arena y cerveza “y sí, con nosotros la gente se ha dado cuenta que se puede tener sol, playa, arena y cerveza y también un momento de aprendizaje”.Comenta también que están buscando involucrar a los dueños de yates o embarcaciones a que conozcan el Parque Arrecifal.“El otro día, en la Isla de Enmedio, me encontré al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y lo invité a conocer a detalle el sistema arrecifal. Queremos eso, que los que tienen un yate, no sólo vayan a la Isla de Enmedio, a Cancuncito o a pescar, sino que también conozcan lugares que son atractivos, que sus hijos aprendan”.OTROS PROYECTOSBioaxis ofrece también asistencia técnica submarina. Estuvieron involucrados durante cuatro años en el rescate y reubicación de las colonias coralinas por la ampliación del puerto.Existen un sinnúmero de actividades que se desarrollan en la zona costera y marina. Es por ello que se requieren conocimientos y habilidades específicas llevar a cabo dichas actividades, desde la asistencia para la instalación y mantenimiento de equipos submarinos en proyectos de investigación, hasta la orientación y evaluación de daños por encallamientos.Como empresa también han trabajado diversos proyectos de investigación, integrando el método científico y los requerimientos empresariales, permitiendo crear e integrar criterios imparciales y ambientalmente responsables.“Nuestras principales líneas de investigación comprenden las ciencias marinas y costeras, así como la aplicación de nuevas tecnologías en proyectos de restauración y compensación ambiental. También desarrollamos y ejecutamos proyectos de monitoreo y seguimiento ambiental para ecosistemas marinos y costeros”.En los proyectos educativos, consideran como prioritario orientar a las futuras generaciones de profesionistas para que, independientemente de su especialidad laboral, se genere en ellos un vínculo entre su desarrollo personal y profesional y el valor ambiental del entorno que los rodea.“Nuestros proyectos se desarrollan en ecosistemas marinos y costeros bajo un enfoque de Interpretación Ambiental, por lo que no sólo se consideran aspectos formativos, también se propicia el aprendizaje a través de experiencias prácticas”.Si usted quiere conocer a Veracruz de otra manera y tener una experiencia única en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, una vez que concluya la cuarentena por la pandemia del COVID-19, contacte a Bioaxis para que se sumerja en las tibias aguas del Golfo de México y conozca el mundo submarino de nuestra entidad.Biólogo Marino Marcos Alberto Rangel Avalos, correo: [email protected] , Facebook: BíoAxis y teléfono: 229 780 9113.Bioaxis colabora con esta agencia https://www.lugaresturisticosdeveracruz.com/tours/puerto-y-boca-del-rio/isla-de-enmedio/ y los costos en temporada baja son de $300 pesos para niños de 5 a 7 años; $400 sin esnorquel, niños (mayores de 8 años) y adultos; $500 con esnorquel, niños (mayores de 8 años) y adultos y 1 cortesía por cada 15 personas.