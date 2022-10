El pianista Alejandro Cámara será solista en concierto de la Sinfónica de Xalapa

Este viernes, en su tradicional concierto de temporada, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) presenta la dramática obra “Sinfonía No. 6, Patética” de Piotr I. Tchaikovsky. Además del “Concierto para piano No. 22” y “Oda fúnebre masónica” de Wolfgang Amadeus Mozart, en un concierto que celebra la temporada de Día de Muertos.Con la distinguida participación de Alejandro Cámara, como solista invitado y bajo la dirección de Martin Lebel, director titular del grupo artístico universitario, se presenta este concierto este viernes 28 de octubre a las 20:30 horas, desde Tlaqná, Centro Cultural.Como ya es tradicional, se ofrece al público la Charla de Concierto, previa al evento, que en esta ocasión tendrá el siguiente panel: al maestro Jorge Óscar González, de la Facultad de Música y de la maestra Inna Nassidze, integrante de la sección de violoncellos de la OSX. Será en el Lobby de Tlaqná, a las 19:30 horas, entrada libre.Los boletos podrán ser adquiridos en Tienda UV (a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración, Zona UV, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 h) y en Taquilla Tlaqná el día del evento a partir de las 11:00 h y hasta agotar existencias. A su vez también podrá encontrarlos en el sitio www.orquestasinfonicadexalapa.com.El programaMozart, al igual que otros ilustres personajes como George Washington, perteneció a la logia masónica, al menos los últimos siete años de su vida, y esto tuvo un notable impacto en su música. “Música fúnebre masónica” está entre las decenas de obras conservadas influenciadas por esta doctrina, esta obra surgió en respuesta al fallecimiento de dos hermanos masónicos para su doble servicio el 17 de noviembre de 1785.Los últimos meses de 1785 representaron el inicio del fin de una era dorada en la música para el Imperio Austro-Húngaro, las señales de una posible guerra se avecinaban y los patrocinios en Viena comenzaron a disminuir. Los tres conciertos para piano que Wolfgang Amadeus Mozart compuso, de alguna manera, tenían sinergia con este desdichado momento, incluido el “Concierto para piano No. 22 K. 482”.Estrenado el 23 de diciembre de 1785 con sala llena y una notable recepción, destaca por tener un complejo distintivo de profundidad y una exquisita y desarrollada interacción entre el piano y el quinteto de viento madera que deriva en conmovedoras armonías. Con la participación del solista Alejandro Cámara.La Sinfonía No. 6, “Patética”, compuesta entre febrero y agosto de 1893, debe su nombre a Modest Tchaikovsky, hermano del compositor, quien sugirió el nombre del ruso “papetichesky” que significa: ampuloso, apasionado o emocional. No obstante, esto no correspondía con la traducción y aunque al inicio gustó, tarde se arrepintió Piotr y se publicó con dicho nombre.Dedicada a su sobrino Vladimir Davidov, esta obra se considera programática por reflejar los sentimientos de Tchaikovsky, al punto de que lloró mientras la componía. En ese sentido, también es posible verla como una autobiografía que refleja las luchas, victorias y fracasos de él y la vida misma.El solistaAlejandro Cámara, realizó sus estudios en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana en donde estudió con los prestigiados pianistas mexicanos Laura Sosa, María Elí Sosa, Alejandro Corona y Édgar Dorantes.Ha recibido la instrucción personal y clases magistrales de grandes artistas como Jorge Luis Prats, Lilya Zilberstein, Jorge Federico Osorio, Jörg Demus, Martyn van den Hoek, Yuri Lissitchenko y Bernhard Flavigny.Ganó el primer premio en el Primer Concurso Nacional de Piano “José Jacinto Cuevas”, celebrado en Mérida en el 2008 y del primer premio en la Bienal de piano y Música Clásica Formal, realizado en Mexicali 2006.Alejandro se ha presentado como solista con algunas de las mejores orquestas del país. Como lo son la Orquesta Sinfónica de Yucatán; Orquesta Sinfónica de Aguascalientes; Orquesta de Cámara de Xalapa; Orquesta Universitaria de Música Popular de Xalapa o la Orquesta de Cámara de Zacatecas, asimismo, en 2020 fue invitado como solista con la Orquesta Sinfónica Italiana “Matteo Goffriller”, durante su gira en México.