El pianista Jorge Federico Osorio, solista en concierto de la OSX

Con el segundo concierto de la Segunda Temporada 2022 de este viernes, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) culmina la celebración de su 93° Aniversario y la Décima Edición del Festival OSX, con un programa que ofrece sobresalientes obras como: “Concierto para piano No. 19” de Wolfgang A. Mozart y una de las favoritas del público xalapeño: la “Sinfonía No. 5” de Gustav Mahler.El grupo artístico universitario de la Universidad Veracruzana (UV) se presenta en Tlaqná, Centro Cultural, bajo la dirección de Martin Lebel, su director titular, y con la excelsa ejecución del histórico solista mexicano: Jorge Federico Osorio, que retorna al escenario local.Antes de la realización de este segundo concierto por el 93° aniversario será la charla en el Lobby de Tlaqná a partir de las 19:30 horas, la cual contará en esta ocasión con la participación de la maestra Julieta González, de la Facultad De Música de la UV; la maestra Silvia Emilia de la Torre del ISMEV; y el maestro Leonardo del Castillo de la Dirección General de Difusión Cultural UV.Los boletos podrán ser adquiridos en Tienda UV (a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración, Zona UV, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas) y en Taquilla Tlaqná el día del evento a partir de las 11:00 horas y hasta agotar existenciasEl “Concierto para piano No. 19” fue estrenado en una serie de conciertos de 1784 para generar recursos económicos a través de academias musicales. Es una de las seis grandes piezas que compuso en ese año Mozart, esforzándose por permanecer en la mira del inclemente público vienés. Este concierto se encuentra entre lo simple y lo indescifrable, una mezcla que según el mismo Mozart, permitía que todo público disfrutase y encontrara algo interesante en sus obras.Repleto de innovación y frescura, refleja un diálogo contrapuntístico entre instrumentos de la orquesta y el solista a través de los primeros dos movimientos, cerrando con un magnífico tercer movimiento que danza entre el barroco y el rococó, generando uno de los finales más complejos del autor. Interpretado por el mundialmente reconocido solista y concertista mexicano, el maestro Jorge Federico Osorio.El concierto cerrará con broche de oro con el regreso de la aclamada “Sinfonía No. 5” de Gustav Mahler. Obra central en la magna producción musical del compositor, fruto de la alegría y el desarrollo personal que tuvo tras conocer el amor en 1901 con su esposa Alma Schindler.Una de las piezas más importantes en el repertorio sinfónico de Mahler y punta de lanza entre las favoritas del público xalapeño.El solista, Jorge Federico Osorio, alabado en todo el mundo por su musicalidad suprema, técnica poderosa, vibrante imaginación y profunda pasión, ha recibido varios premios que incluyen la prestigiada Medalla Bellas Artes y el Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes por parte de la Universidad Veracruzana.Osorio se ha presentado con algunas de las más prestigiadas orquestas del mundo, que incluyen a las Sinfónicas de Chicago, Atlanta, Cincinnati, Dallas, Detroit, Milwaukee, Filadelfia, Pittsburgh, las Filarmónicas de Israel, Varsovia y Real de Londres; la Sinfónica de São Paulo, Estatal de Moscú, Nacional de Francia, Filarmonía de Londres y Concertgebouw de Ámsterdam. Ha colaborado con directores tan distinguidos como Frühbeck de Burgos, Conlon, Haitink, Honeck, Spano, Roberto Abbado, Jansons, Maazel, Mester, Tennstedt y van Zweden, entre muchos otros. Sus giras de conciertos lo han llevado a Asia, todo el Continente Americano y Europa, donde ha actuado en Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Düsseldorf, Leipzig, Stuttgart y Turín.