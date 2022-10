El Pico de Orizaba está activo pero en actual reposo: especialistas

El volcán Pico de Orizaba está activo, pero en reposo, señaló la especialista Katrin Sieron, quien no descartó la posibilidad de que en algún momento intensifique su actividad.La especialista señaló que los volcanes como el Pico de Orizaba están activos aunque no precisamente se vislumbre físicamente alguna fase de actividad.De ahí que un volcán activo potencialmente puede hacer una erupción y en ese renglón se consideran todas esas montañas que han tenido erupciones históricas en los últimos siglos.“El Pico de Orizaba es uno de ellos, porque ha tenido erupciones en los últimos siglos, solamente que se encuentra en estado de reposo o quietud”, detalló.Conjuntamente con el CENAPRED, el área de investigación de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, trabaja en el monitoreo y vigilancia del volcán.“El volcán tiene una actividad que se puede registrar con sismómetros. Nosotros registramos con sismómetros básicamente la actividad propia del volcán, pero también otros eventos donde se observa actividad propia”, detalló.El sismómetro, dijo, es una herramienta con la cual se puede observar si hay una actividad propia, lo cual se realiza todo el tiempo para ver si hay algún cambio en el volcán y cuando lo haya, se habrá de dar el aviso en el sentido de monitoreo.Sin embargo, explicó que hay otros fenómenos que pasan en el volcán y que no son propiamente de una erupción, como es el tema de los derrumbes que también representan un riesgo.Con todo ello, dijo, se puede conocer cuando hay derrumbe y crecidas, pues quedan en los registros de los instrumentos de monitoreo.Con ello se pretende generar una alerta temprana que ponga en alerta a la población ante posibles barrancadas que no son otra cosa que escurrimientos de agua con flujos de lodo y escombros.