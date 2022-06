El Príncipe de la Canción revive en la voz de Daniel Núñez, artista de Xalapa

Proveniente de Perú y con 22 años de edad, el joven Daniel Nuñez ha despegado una peculiar carrera artística en Xalapa, como imitador del inmortal Príncipe de la Canción José José.Durante entrevista con Al Calor Político, Daniel se mostró muy entusiasmado y orgulloso de poder rendir homenaje a un cantante tan trascendental para México como este, por lo que agradeció la calidez con la que el público de Xalapa recibe su trabajo.De acuerdo con lo narrado por el artista, la oportunidad de personificar a “este grande” surgió durante el 2018 en su tierra natal, cuando asistió a un programa de concursos sobre imitaciones musicales y artísticas, donde obtuvo el puesto número seis. A pesar de que no ganó, aquella experiencia le permitió darse cuenta de su facilidad para alcanzar un tono de voz similar al del Príncipe, virtud que le brindó la oportunidad de empezar a darse a conocer.Cuando vino a Xalapa, sus ganas de triunfar lo llevaron a presentarse diaria y gratuitamente en el parque Juárez, estrategia que le posibilitó consolidar su imagen como imitador del cantante.Daniel explica que es el paso del tiempo lo que le ha ayudado a perfeccionar su imitación al estilo musical del clásico, para lo que tuvo que tomar algunas clases de canto así como seguir métodos empíricos. Su evolución lo ha llevado a presentarse en diversos foros de Ciudad de México y Puebla, además de varios municipios en este Estado, donde radica: “Todo surgió de un momento a otro”, dijo.Cuenta Núñez que empezó cantando en las calles y fue ahí donde se acostumbró al público. El parque Juárez fue el sitio que lo hizo darse a conocer, pues el último día que cantó ahí una televisora local le hizo su primera entrevista.Actualmente Daniel Nuñez ya es reconocido como un gran imitador de José José y espera seguir avanzando hasta lograr “ser el mejor de México”. Xalapa es una ciudad muy especial para él, pues la respuesta que la gente le ha cobijado desde el principio. Recientemente el peruano presentó su primer concierto acompañado por una orquesta, en los bajos del Palacio Municipal de esta Capital.“Yo amo mi país. Pero no soy orgullo peruano. Siempre lo voy a decir: musicalmente nací en Xalapa, Veracruz, México y aquí se me abrió la puerta. Esta ciudad es algo muy importante para mi vida y mi carrera profesional y artística”, concluyó.Para contactar al artista es posible hacerlo a través Facebook (@Tributo a José José Daniel Nuñez), Instagram (@Daniel_AntonioSaveedra) o mediante el número telefónico: 22 82 21 88 09.