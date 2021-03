El reto es erradicar la simulación en el ejercicio del cargo de mujeres: Magistrada

La magistrada de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Eva Barrientos Zepeda, sostuvo que en materia de igualdad de género, persiste el reto de lograr erradicar la simulación en el ejercicio del cargo por parte de las mujeres.



Al impartir la conferencia “Avances en la Protección de los Derechos Político- Electorales de la Mujer”, en el evento virtual organizado por la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que aunque haya paridad, no significa que haya presencia real en los puestos de toma de decisiones.



Y es que añadió que en Estados como Chiapas, en muchas ocasiones las mujeres son electas como alcaldesas pero intrínsecamente quien mantiene el poder en ese municipio es el marido.



“El reto es que realmente las mujeres que lleguen, ejerzan el poder. Hay muchas con la capacidad, con la experiencia que pueden hacerlo y hacia eso tenemos que avanzar”, consideró en su participación por el Día Internacional de la Mujer.



Barrientos Zepeda añadió que otro reto a superar en el acceso real de las mujeres a cargos de elección popular, es la postulación de mujeres en Distritos ganadores, ya que señaló que son candidateadas por los partidos en aquellos donde no tienen amplias posibilidades de lograr el triunfo.



También consideró oportuno el apoyo en el aprendizaje de las mujeres y el evitar el reparto estereotipado de las áreas de gestión, señalando que el reparto de comisiones al interior de los Cabildos a veces se hace atendiendo a creencias de que como las mujeres son buenas para ser maestras, deben encabezar la de Educación.



Al decir que se debe seguir impulsando el empoderamiento y liderazgo de las mujeres, reconoció que es un proceso paulatino en el que se deben sortear situaciones como la violencia política en razón de género, derivada de su deseo de querer participar activamente.



En ese sentido, recordó que aquellas que se sientan violentadas puede interponer ante los órganos administrativos y jurisdiccionales, procedimientos espaciales sancionadores (PES) o juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC); aunque recomendó el primer recurso al derivar en mayores sanciones para quienes incurran en tal conducta.



“La violencia ha incrementado muchísimo y si no hay sanción, poco vamos a inhibir estos actos de violencia”, consideró la Magistrada federal al recordar que desde 2016, la Sala Regional Xalapa ha resuelto 209 asuntos de esta naturaleza; en 2016, siete; en 2017, 22; en 2018, 41; en 2019, 24; en 2020, 80 y en 2021, ya van 35.