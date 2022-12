El sábado abre “Casa Vegas”, concepto de ciudad medieval, en Orizaba

La entrada a “Casa Vegas” sí se va a cobrar, dejó en claro Juan Manuel Diez Francos, alcalde de Orizaba, quien dijo que sólo deberán pagar los pobladores que no son de esta ciudad.A partir del 17 de diciembre abrirá sus puertas este concepto de ciudad medieval. “Creo que con esto y próximamente el tobogán de la montaña que estará antes del día 24 de diciembre funcionando, la ciudad se reafirma como uno de los mejores pueblos turísticos de la República Mexicana”.Aunque no reveló la inversión que se hizo, insistió en que los recursos destinados a este proyecto deben ser recuperados, para aplicarlos al tema de los servicios municipales y también para solventar el aumento al salario de los policías municipales.“La entrada al centro de espectáculos, incluye el Parque de las Sonrisas, Parque de los Dinosaurios, y toda el área de ‘Casa Vegas’ con espectáculos de las 12:00 horas hasta las 21:00 horas. Va haber muchísimos espectáculos funcionando en diversas áreas. Cualquier persona que no sea de Orizaba con ese pago puede acceder y para los orizabeños gratis pero deberá llevar credencial de elector”.Explicó que dentro de los espectáculos habrá justas medievales donde un caballero dará las órdenes para esto; habrá competencias en caballo con armaduras, entre otros.Quienes participan son 55 artistas seleccionados en Orizaba e interpretarán a brujas, zíngaros, heraldos del rey, juglares, bufones, bestias, saltimbanquis y en un futuro se tendrá un dragón que vuela.En el oboso con granja, que será una área dedicada para niños, habrá hortalizas, animales como cerditos, gallinas.“Sí ha sido muy difícil hacer esta primera etapa, porque es la imaginación de mucha gente y se debe definir qué se hace, porque todo es dinero y las finanzas del Ayuntamiento no andarán muy boyantes el próximo año”.Finalmente, comentó que los negocios establecidos en Casa Vegas, no son franquicias, sólo emprendedores orizabeños.