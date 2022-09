El tiempo nos dio la razón, dicen abogados sobre saturación en Juzgado de Nogales

La conversión del Juzgado Cuarto de lo Civil, a Cuarto de lo Familiar, es una evidencia más de la mala planeación que se hace en el Poder Judicial, toda vez que en su momento, abogados del distrito de Orizaba advirtieron que no debía desaparecer el Octavo de lo Familiar, pero sucedió lo contrario, expresaron litigantes.Es de recordar que hace algún tiempo existían en Orizaba dos juzgados de lo Familiar: el Sexto y el Octavo. Sin embargo, por instrucciones de la autoridad del Poder Judicial desapareció el Octavo quedando solamente el Sexto en Orizaba. Pasados algunos meses, se tomó otra determinación que este juzgado sería enviado a Nogales, esto a pesar de las consecuencias que traería para todos los sectores.Esta tarde en rueda de prensa los litigantes del Foro Metropolitano de Abogados, del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, dijeron que el tiempo les dio la razón, luego de que una y otra vez pidieron que no se retirara el Juzgado Sexto a Nogales y no se eliminara el Octavo de lo Familiar, pues hacía falta por el número de expedientes."Esto evidencia falta de proyección fundamentalmente. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo a veces los que están al frente a las instituciones no conocen lo que pasa a sus alrededores. Hay cosas que han hecho para ahorrarse dinero porque no tienen, pero esas decisiones luego salen más caras", dijeron.Los abogados Juan Oropeza, Dulce Romero, Teresa Samano y más, dijeron que ha venido a más el número de casos de asuntos familiares, por ello el Juzgado Sexto de lo Familiar tiene 3 mil 100 asuntos, 1 actuario y 1 proyectista, lo cual provoca saturación y “un caos”."La jueza no puede con tanto trabajo, fue por ello que través de evaluaciones que el Tribunal realizó, es que ahora se crea el Juzgado Cuarto de lo Familiar de Orizaba, a partir del próximo lunes ya entra en funciones", se dijo.Los abogados consideraron que el número de casos en materia civil no es tan elevado como lo es en materia familiar, pues este último quintuplica las cifras del primero. De igual forma, destacaron que los casos que lleva el Juzgado Familiar de Nogales ahí se quedarán y a partir del lunes se generarán expedientes del Cuarto de lo Familiar."El Segundo de Primera Instancia que maneja cuestiones civiles de enero a mayo tenía 395; el Cuarto de Primera Instancia que también es en materia civil tenía 338 y el Sexto de Primera Instancia especializado en materia familiar, mil 719, es decir cinco veces más asuntos que los civiles", cocnluyeron.