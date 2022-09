El xalapeño Osvaldo Flores estrenará el “Concierto para clarinete”, de Françaix

El próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) será especial. Será noche de estreno del “Concierto para Clarinete”, de Françaix, vez primera que se escuchará en esta capital con Osvaldo Flores, principal clarinete del grupo artístico universitario, como solista.Gabriela Díaz Alatriste será la directora invitada por la Orquesta Sinfónica de Xalapa para presentar en su tradicional concierto de los viernes en Tlaqná Centro Cultural, un programa dedicado al Día Interamericano del Agua,Cabe recordar que iniciará a las 8:30 de la noche, “la hora de siempre”. No es a las 8 ni a las 9, motivo por el cual muchos se han quedado fuera para escuchar la música que se escapa de la sala, que para este viernes presenta obras alusivas a la naturaleza del canon mexicano e internacional: “Tierra de Temporal”, de José P. Moncayo, “Caballos de Vapor”, de Carlos Chávez y el estreno en Xalapa de “Concierto para clarinete”, de Jean Françaix.Los boletos podrán ser adquiridos en Tienda UV (a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración, Zona UV, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas) y en Taquilla Tlaqná el día del evento a partir de las 11:00 horas, hasta agotar existencias.El xalapeño Osvaldo Flores inició sus estudios musicales a la edad de 8 años en el Centro de Iniciación Musical Infantil (CIMI), bajo la tutela del maestro David Musheff, con quien continuó formándose hasta su egreso de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana.A lo largo de su formación profesional ha asistido a diversos cursos y festivales como: “DECODA Skidmore Chamber Music Festival, celebrado en New York”, la “14th International Chamber Music Course for Winds”, realizada en la ciudad de Blonay, en Suiza. Participó en el Curso de verano “Sonoro”, que tuvo lugar en Cuernavaca, Morelos. Fue invitado al Festival Universitario de Clarinete, celebrado en la Ciudad de México, entre otras participaciones en foros y festivales.Músico joven que en el desarrollo de su carrera artística ha sido miembro oficial de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Es a partir del mes de septiembre del 2019, cuando se convierte en miembro de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desempeñando el puesto de clarinete principal.La directora invitada es Gabriela Díaz Alatriste, estudiante de piano, primero en el Conservatorio Nacional de Música y posteriormente en la Escuela Pierre Monteaux con Charles Bruck como maestro; obtuvo la licenciatura en Teoría Musical y la Maestría en Dirección de Orquesta por la Universidad North Texas, con el maestro Anshel Brusilow; obtuvo el Doctorado en Artes Musicales por la Universidad de Minnesota. Fue la primera directora artística de una orquesta profesional en México con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional en el periodo 2009-2013. Subdirectora de la OSEM de 2014 a 2018, mismo año en que fue nombrada directora artística de la Orquesta Filarmónica Mexiquense, cargo que ocupa hasta la fecha.Antes del concierto, se ofrecerá una charla previa, en el Lobby de Tlaqná, a las 19:30 horas, con la participación de la maestra Gabriela Díaz Alatriste, directora invitada; del maestro Juan Manuel Solís, clarinete de la OSX; y del doctor León A. Colorado, director general de Difusión Cultural UV.Inspirada en la historia de un grupo de campesinos víctimas de los caprichos del tiempo, del cuento de Gregorio López y Fuentes, fue adaptada como ballet por Guillermo Arriaga (“Zapata”), “Tierra de Temporal” es obra creada por José Pablo Moncayo para el concurso en conmemoración del centenario de la muerte de Chopin. Composición cruda y solemne, que evoca al misticismo de la época prehispánica, con la intención de retratar la realidad de entonces del campo mexicano. Los timbales fungen un papel crucial anunciando los chubascos por venir.Jean Françaix creó su prodigioso “Concierto para clarinete” en 1968, pieza aclamada por su éxito mundial a lo largo del siglo XX en el repertorio de este instrumento a través de la historia. Concierto innovador en las necesidades del clarinete como solista y la orquesta sigue las formas tradicionales en su estructura pero demanda una técnica de respiración y cambios de ritmo sin piedad alguna.En palabras de su compositor, la Suite “Caballos de vapor” es, “una sinfonía de la música que está en el ambiente y que se oye en todas partes”. Compuesta en 1926 pero arreglada constantemente hasta su versión final de 1932 (revisada nuevamente en 1954), se trata de un ballet poco interpretado en el canon mexicano, pero aclamado y premiado en el extranjero.La idea nació de Chávez, pero desarrollada en conjunto con Diego Rivera; bajo la idea de un ballet mecánico y modernista que impulsa los ideales del desarrollo tecnológico como motor de la humanidad. A su vez, expone un contraste inmutable entre sonidos que imitan máquinas del hemisferio norte industrial y frío, en comparación con el hemisferio sur de tierras fértiles y cálidas a través de una exquisita combinación de danzas y festejos tradicionales como el tango, el huapango y La Guelaguetza.A su vez también podrá encontrarlos en el sitio: www.orquestasinfonicadexalapa.com