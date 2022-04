Elección interna no se suspendió, está pospuesta, aclara Joaquín Guzmán Avilés

El candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, aseguró que la elección interna no se suspendió, tal como algunos grupos políticos lo han mencionado y dejó en claro que el proceso únicamente se pospuso.Durante entrevista, Guzmán Avilés definió que las declaraciones que han manifestado que no habrá elección interna son falsas y sólo tratan de desestabilizar al partido.“De acuerdo con una resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el proceso interno no podía realizarse en la fecha que había propuesto la Comisión Organizadora Electoral (CEO) del Comité Directivo Estatal del PAN, por lo que se vio obligada a postergarla porque hay una impugnación de por medio y una resolución pendiente, sin embargo, el proceso interno sigue su curso”; asentó.De igual modo, destacó que la modificación de la fecha de la elección interna del partido está relacionada a un tema jurídico que aún está pendiente y del cual la Sala Superior aún falta por resolver.Incluso, dijo que el Tribunal Estatal sancionó a la Comisión Electoral Organizadora del PAN de Veracruz por haber hecho caso omiso de la fecha que le habían propuesto anteriormente para retomar el proceso electoral, pues la CEO intentó poner sus propios tiempos sin hacer caso de las órdenes de los magistrados.Es necesario resaltar que el equipo jurídico de Joaquín Guzmán Avilés ha promovido varías impugnaciones con la finalidad de procurar ante las instancias legales un proceso apegado a las normas y sin violentar los estatutos del partido y han criticado que, en caso contrario, esto no lo ha hecho el grupo opositor encabezado por Cambranis y el grupo yunista.