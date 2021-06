Elección no me favorece; deseo éxito al próximo gobierno de Xalapa: David Velasco

Tras no verse favorecido en los resultados de la elección a la alcaldía de Xalapa, David Velasco Chedraui, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, felicitó al virtual ganador, Ricardo Ahued Bardahuil, abanderado de MORENA.



"Después de una intensa jornada electoral en la que los xalapeños acudieron de una forma masiva a las urnas, los resultados no me fueron favorables. Este mensaje es para agradecer a todos los que votaron a los candidatos de la alianza".



Con el mensaje a través de sus redes sociales, el priísta aceptó que los votos de los xalapeños no lo favorecen, y dijo estar convencido de que Ahued Bardahuil encabezará una administración exitosa.



"Para Ricardo, que será el próximo presidente municipal de Xalapa, va nuestra felicitación sincera y esperemos que, por el bien del municipio, encabece una administración exitosa".



También, reconoció el trabajo realizado por los demás candidatos a la Alcaldía, pues aseguró que todos mostraron estatura durante sus campañas.



Y es que de acuerdo a los datos arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el 56 por ciento de los votos, lo encabeza el candidato de la alianza "Juntos haremos historia", Ricardo Ahued Bardahuil, con un 29 por ciento de David Velasco Chedraui, aspirante de la coalición "Va por Veracruz".