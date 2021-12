Elección por PAN Veracruz va a repetirse, CEN metió mano: Joaquín Guzmán

Tras la entrega de constancia a Federico Salomón como candidato ganador de la contienda interna a la Dirigencia Estatal del PAN, el excandidato Joaquín Guzmán Avilés lamentó que el proceso se empañara con ilegalidades e intervención del Comité Nacional del blanquiazul.Por ello, anticipó que se impugnará la elección y de ser necesario, se volverá a realizar.“Esta elección se va a repetir. Hay 20 o 25 agravios, tenemos más seguridad que esta elección se va a caer en cuanto se inicien los procesos legales a los que tenemos derecho”, dijo.En rueda de prensa reconoció que la diferencia de votos fue de 1 por ciento pero que en la práctica, su planilla se enfrentó a dos candidatos porque tras la detención de Tito "N", se nombró a un suplente desde la dirigencia nacional."Lamentablemente enfrentamos la terrible ilegalidad que se promovió desde los órganos nacionales, lo que ha ocurrido en este proceso es lamentable y peligroso porque deja un antecedente de ilegalidad que no se puede permitir en Acción Nacional, si esta ilegalidad se permite entonces estaremos siendo exactamente como los que criticamos".Agregó que el reglamento del PAN no contempla la sustitución del candidato a Presidente del partido, sin embargo, en este proceso se hizo.Según la ley interna, afirmó, si no hay candidato a Presidente, se cae toda la planilla, además señalan que la planilla contraria incurrió en compra de votos a los militantes."Las reglas se rompieron a mitad del proceso, comenzando con la sustitución del candidato titular de la planilla, lo cual no está contemplado en las reglas, no se podía pero mas grave aún es que en la boleta apareciera un candidato que ilegalmente sustituyeron en México, cometimos contra dos candidatos, uno que estaba haciendo campaña y el otro que apareció en la boleta no sabia cuál era el real, competimos contra dos candidatos uno en la cárcel y otro ilegalmente nombrado".Ante las inconsistencias, afirmó que exigirán que se hagan las cosas de acuerdo con la normatividad, por ello se inconformarán."La boleta decía Tito Delfín y el candidato ganador es Federico Salomón (...) ¿por quién votaron, por Tito o Federico Salomón?".La impugnación se realiza en primera instancia ante la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN pero de antemano saben que hay respaldo, por ello, estiman acudir a los Tribunales Electorales.