Elecciones y pandemia

En el presente proceso electoral concurrente, es decir, federal y 32 locales, cuya jornada electoral será el próximo 6 de junio, podemos decir que la máxima “ningún proceso electoral es igual” se ha llevado al extremo. La dimensión de la elección era esperada; sin embargo, la revisión de todas las actividades y procedimientos electorales para introducir medidas de mitigación de riesgos de contagio ha significado una verdadera novedad.



Afortunadamente, en esa revisión sirvió la experiencia adquirida en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, cuya jornada electoral fue el pasado 18 de octubre. Como entonces Presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales me correspondió, junto con las distintas áreas del INE, repensar cómo tendrían que realizarse distintas actividades y procedimientos electorales para cuando tuvieran que retomarse esas elecciones.



Algunas certezas a las que arribamos hace casi un año, y con base en las cuales había que actuar, es que la pandemia nos obligaba a allegarnos de información lo más amplia y consistente posible para la toma de decisiones; que la pandemia por sí misma es dinámica, por lo cual esa información debía estar actualizada, así como que los protocolos para la mitigación de riesgos de contagio debían ser aprobados, precisamente por ese carácter dinámico de la pandemia, lo más cercanamente a su utilización. Evidentemente que todo nuestro trabajo operativo estaba sujeto a repensarse y que el modelo de elecciones en pandemia tenía que surgir de las condiciones y contexto mexicano, esto es, sin copiar en automático experiencias internacionales.



A grandes rasgos, hoy hemos logrado un modelo de elecciones en pandemia que se basa fundamentalmente en la sana distancia, la utilización estratégica de insumos de protección así como en la llamada sanitización de lugares, objetos y personas.



Otra cuestión que la pandemia ha traído consigo es la necesidad de comunicar más y con contundencia, precisamente sobre la compatibilidad de la participación con el derecho a la salud, esto es, cómo las elecciones son posibles no obstante la situación actual de pandemia.



Como Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, es decir, la que conduce los trabajos de la preparación y realización de la elección, me ha correspondido explicar -y lo haré cuantas veces sean necesarias- que las actividades en el espacio público que conllevan las tareas electorales no son las causantes del incremento de los contagios. No está demostrado que haya una causa-efecto entre proceso electoral e incremento en los niveles de contagio. El año pasado, por ejemplo, al tiempo que se desarrollaba la organización de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo, en esos Estados no se disparó la curva de contagios, en cambio Chihuahua, sin elección local, estaba en semáforo rojo.



El trabajo en equipo ha sido también fundamental para atender la organización de la elección en este escenario retador. Entre el personal directivo de las oficinas centrales como entre el personal operativo de los órganos desconcentrados del INE he promovido una cultura organizacional que incluya destacadamente el trabajo en equipo, por supuesto también de todas y todos ellos con nuestras compañeras y compañeros de los Organismos Públicos Locales Electorales.



Con las elecciones a celebrarse el próximo 6 de junio estaré completando 233 elecciones en las que participo directamente desde mi llegada en 2014 al INE. En efecto, desde mi arribo me involucré en los trabajos de capacitación, organización y sistemas informáticos relativos a las elecciones. Estoy agradecido con mis colegas por la confianza en conducir los trabajos desde la Presidencia de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE. La pasión y el compromiso por el servicio público sigue y, mientras haya vida, seguirá.



En estos tiempos adversos, pero retadores y estimulantes para realizar nuestro trabajo de organización de las elecciones, reitero mi llamado a las y los compañeros -quienes servimos en la función electoral en Veracruz- a demostrar nuestro liderazgo siempre en beneficio de las y los ciudadanos.



