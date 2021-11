Eliminen al Grupo MAS, reta oposición a MORENA en Congreso

Diputados de oposición pidieron que, ya que MORENA tiene mayoría en la actual XVI Legislatura, los diputados morenistas aprovechen para quitarle la concesión al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento SAPI S.A. de C.V.Al respecto, los diputados del PAN, Bingen Rementería Molina y Miguel David Hermida Copado, pidieron que no siga habiendo “llamados a misa” del partido guinda ante el servicio que brinda dicha empresa mixta.“Aprovechando que hoy tienen mayoría abrumadora echen abajo la concesión; es la misma cantaleta que tiene MORENA en las últimas 3 Legislaturas”, señaló Rementería Molina.Por su parte, Hermida Copado subrayó que es necesario dejar de hacer “llamados a misa” en este asunto: “Es un tema delicado, que debe de ser tratado con mucho cuidado; con mucho gusto le extiendo la mano”.Este jueves, el diputado presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Fernando Arteaga Aponte, subió a la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones y presentó un anteproyecto de punto de acuerdo pidiendo a los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, así como al Grupo MAS, no dejar sin agua a los ciudadanos que no paguen por el servicio garantizándoles el mínimo vital de agua potable.