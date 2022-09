Elizabeth, docente asesinada, era trabajadora, tranquila, madre y abuela amorosa

Familiares, amigos y profesores se reunieron en el panteón Bosques del Recuerdo en Xalapa para dar el último adiós a la profesora Elizabeth Meza Rivera, quien fue asesinada frente a su nieto a las afueras de la escuela primaria “Adolfo Ruiz Cortines”.La mañana del pasado miércoles la docente de 58 años fue agredida a balazos por hombres armados a bordo de una motocicleta, cuando ella había descendido de su vehículo y se encontraba sacando sus pertenencias de la cajuela.Este viernes, en punto de las 12:20 horas arribó al panteón el cortejo fúnebre para llevar a cabo el sepelio, en el que los familiares exigieron justicia y que no haya chivos expiatorios.Andrés Meza Rivera, hermano de la víctima, hizo uso de la voz para afirmar que la justicia va a llegar y subrayó que son una familia trabajadora."Por favor, todos, vamos a unirnos como sociedad y pensar que esto no debe volver a suceder. Hay justicia y yo creo que va a llegar", expresó.Andrés precisó que su familia es gente de trabajo, dedicados en su mayoría a la docencia, que esperan la justicia de los hombres y la divina para Beatriz.“No me queda más que agradecer en estos tiempos difíciles todo el apoyo que hemos recibido. Queremos que sepan que están en nuestros corazones. Nos unimos en el dolor que embarga a mi sobrino Tavo, a Elisa, Andrea", agregó.Andrés Meza repasó el dolor que significa la muerte de su hermana y el dolor que dejará en sus familiares cercanos, sobre todo a sus hijos y nietos: “Madre amorosa que deja nietos y siempre vio por ellos y siempre estuvo pendiente de que estuvieran bien”, mencionó.Luego del entierro y al demandar justicia, la docente y directora de la escuela primaria, Ciria Meza Rivera, calificó como “tontos” a quienes juzgan a la víctima, destacando que era una persona de trabajo, tranquila y serena.Como hermana de Elizabeth exigió al Gobierno una verdadera investigación para dar con los culpables y que no se fabriquen chivos expiatorios, comentando además que el crimen podría haber sido por “una situación de enojo de alguien”:Subrayó que quedará en la Fiscalía General del Estado averiguar el móvil, confiando en que los asesinos sean detenidos.Ciria destacó que toda su familia es gente de bien y su hermana tuvo a muchas generaciones de estudiantes en sus manos, principalmente de primero y segundo grado. Por ello, cuestionó a quienes han cuestionado su integridad por redes sociales.“No es posible, yo veo comentarios de ‘¿qué estaría haciendo? ¿En qué estaba metida? (...). De verdad, gente tonta que se atreve a juzgar. Pero, bueno, yo le dejo todo en mano de Dios, de la justicia”.Cabe señalar que el asesinato de la profesora Elizabeth consternó a los ciudadanos en Xalapa y al gremio magisterial, sector que condenó la agresión.