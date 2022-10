Elon Musk está ahora a cargo de Twitter

Elon Musk, CEO de Tesla, está ahora a cargo de Twitter, informó esta tarde la cadena estadounidense CNBC.El medio afirmó que el consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, y el director financiero, Ned Segal, han dejado la sede de la compañía en San Francisco y no volverán, dejando a cargo a Musk.Según Bloomberg, Musk completó la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, de acuerdo con dos personas informadas de la adquisición.Además de Agrawal y Segal, también se van Vijaya Gadde, cabeza del equipo legal de Twitter, y Sean Edgett, consejero general de la empresa desde 2012.Musk ya había señalado en la forma en que Agrawal manejaba la empresa, por lo que su salida era previsible.Agrawal no se irá con las manos vacías. Como parte del acuerdo, el consejero delegado adquirirá el 100% de las acciones que no haya invertido, según una declaración obtenida por medios estadounidenses. Eso significa que obtendría unos 42 millones de dólares.