La tumultuosa oferta de 44 mil millones de dólares de Elon Musk para comprar Twitter está al borde del colapso, después de que el CEO de Tesla envió una carta a la junta directiva de Twitter diciendo que cancelaría la adquisición.Twitter no respondió de inmediato a un mensaje para hacer comentarios. No está del todo claro si el directorio de Twitter aceptará la tarifa de ruptura de un mil millones de dólares o si habrá una batalla judicial por el acuerdo.El posible desmoronamiento del trato es sólo el último giro en una saga entre el hombre más rico del mundo y una de las plataformas de redes sociales más influyentes.Gran parte del drama se ha desarrollado en Twitter, con Musk, que tiene más de 95 millones de seguidores, lamentando que la compañía no esté a la altura de su potencial como plataforma para la libertad de expresión.