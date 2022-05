Elpidia no manejaba ni atropelló al ciclista, Fiscalía la “extorsiona”

Familiares y el abogado de Elpidia “N”, la mujer que fue detenida por la muerte de un ciclista en Xalapa, acusaron que la Fiscalía General del Estado la “extorsiona” y presiona pues ella no iba manejando ni atropelló a nadie, por lo que no investigan quién cometió el delito en realidad, aclarando que no se trató del "esposo".El defensor, que prefirió omitir su nombre, confirmó que este jueves la mujer fue vinculada a proceso penal por el delito de “homicidio doloso calificado”, razón por la cual continuará en prisión preventiva.El pasado sábado, cabe recordar, el ciclista Francisco Gómez Reyez murió atropellado en la calle Camino Antiguo a Naolinco, en la colonia Campo de Tiro. Según se reportó, habría sido atropellado por el marido de la ahora detenida pero el sujeto huyó del sitio.Al respecto, los manifestantes aclararon que el presunto culpable es un "conocido" de Elpidia, no su marido."Ahora en Veracruz venimos a torcer la ley para aplicar justicia a través de la injusticia. Que la Fiscalía haga su función de investigar quién fue la persona que realizó la conducta dejando de presionar teniendo detenida a la señora que solo tuvo la desafortunada temporalidad de estar a bordo", criticó el Abogado.Señaló que la acción además de ser arbitraria es una violación a los derechos humanos de Elpidia "N", afirmando que la mujer no está en las condiciones adecuadas en la reclusión.Insistió que se debe investigar quién cometió el hecho ilícito y proceder en consecuencia, indicando que impugnarán el auto de vinculación a proceso."En Veracruz se está generando el precedente de que ahora tú como copiloto también vas a ser responsable por no hacer o impedir que la persona va conduciendo se detenga", dijo.El abogado afirmó que la mujer es "un chivo expiatorio" para que el verdadero responsable se entregue, lo que calificó como una extorsión de parte de la fiscalía.El Juez encargado del caso impuso la prisión preventiva oficiosa por 6 meses a Elpidia, otorgando dos para la investigación complementaria.