Embajador de Estados Unidos llama "Presidenta" a Sheinbaum

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, "presidenta", pero luego aclaró que así se llama a los alcaldes en Estados Unidos, a la vez que resaltó que en la política mexicana no se mete.“No, no, no, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas Municipales, pues porque en la Ciudad de México tiene lugar único que es gobernadora, pero también alcalde, es Jefa, yo nada más le digo jefa, en la política de México no me voy a meter”, explicó.La equivocación se dio durante una conferencia conjunta, para dar a conocer los trabajos de mitigación sobre la construcción de la Nueva Embajada de Estados Unidos, en la colonia Irrigación; sin embargo, fue en el mismo evento donde el embajador Salazar aclaró la confusión.Al ser cuestionado al embajador si al llamar "Presidenta" a Sheinbaum se refería a las elecciones del 2024, Salazar respondió que no se mete en la política de México.